EuropaCorp : Résultats semestriels 2018/2019

Résultats semestriels 2018/2019

Retour à une marge opérationnelle positive de 9,4 M€, contre (31,9) M€ en N-1 Poursuite de la réduction des frais généraux, en baisse de 34% par rapport à N-1 Dépréciations exceptionnelles non récurrentes et sans impact cash pour environ (80) M€

Saint-Denis, le 13 décembre 2018 - EuropaCorp, producteur et distributeur d'œuvres cinématographiques et de séries télévisuelles, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires et ses résultats consolidés semestriels au 30 septembre 2018.

Résultats semestriels - 1er semestre 2018/19

Présentation IFRS 5*

Résultat consolidé (M€) Chiffre d'affaires Coûts des ventes Marge opérationnelle Résultat opérationnel -62,7 -77,0% Résultat financier -16,2 Résultat net (part du Groupe) -88,9 %CA -109,2% %CA 11,8% 30 sept. 2018 30 sept. 2017 Variation 30 sept. 2018 30 sept. 2017 Variation (6 mois) (6 mois) (en M€) (6 mois) (6 mois) - retraités (en M€) 81,4 140,2 -58,8 80,8 137,6 -56,8 -71,8 -172,1 100,3 -71,4 -169,5 98,1 9,6 -31,9 41,5 9,4 -31, 9 41,3 -22,8% 11,7% -23,1% -55,3 -7,4 -55,1 -64,9 9,8 -30,2% -68,2% -47,2% -10,2 -6,0 -16,2 -10,2 -6,0 -70,6 -18,3 -88,9 -70, 6 -18,3 -41,1% -110,0% -51,3%

%CA

* En application de la norme IFRS 5, l'activité liée au catalogue Roissy Films, en cours de cession au 30 septembre 2018, a été retraitée dans les comptes consolidés du premier semestre 2018/19 et 2017/18. Le résultat net de cette activité au 30 septembre 2018 (-7,6 M€) et au 30 septembre 2017 (-0,7 M€ ) est directement comptabilisé dans le Résultat net - part du Groupe.

Idem pour les activités Music Publishing et Télévision Française, cédées ou en cours de cession au 30 septembre 2017, avec un résultat net de +10,4 M€ pour le 1 er semestre 2017/18.

Un chiffre d'affaires de 80,8 M€, en baisse de (56,8) M€ par rapport au premier semestre de l'exercice précédent du fait de la présence de Valérian et la Cité des mille planètes dans le line up N-1

Les Ventes Internationales s'élèvent à 11,8 M€, soit environ 15% du chiffre d'affaires total. Elles diminuent de (58,2) M€ par rapport à N-1, du fait des livraisons internationales de Valérian et la Cité des mille planètes au cours du 1er semestre 2017/18. Elles comprennent notamment les livraisons de Taxi 5 et les royautés sur les films Lucy, Taken 3 et Valérian et la Cité des mille planètes.

Le chiffre d'affaires lié à l'activité Salles s'élève à 5,7 M€ contre 35,5 M€ au cours du 1er semestre 2017/18 qui comprenait notamment la sortie en salle de Valérian et la Cité des mille planètes, soit une baisse de (29,8) M€. Le semestre a été marqué par la sortie de Taxi 5 qui a réalisé 3,7 millions d'entrées en France.

L'activité Vidéo & VOD en France et aux Etats-Unis s'établit à 8,8 M€, versus 8,9 M€ l'an dernier. Elle est principalement portée par les ventes Vidéo et VOD réalisées aux Etats-Unis pour 6 M€.

Les principales ventes concernent :

- pour les films du line up, Taxi 5, sorti en DVD en août 2018 en France ;

- pour les films du catalogue, Valérian et la Cité des mille planètes, Coexister et Carbone notamment.

Les ventes Télévision & SVOD en France et aux Etats-Unis totalisent sur le 1er semestre 2018/19 un chiffre d'affaires de 18,3 M€, en hausse de +5,3 M€ (+41%) par rapport à N-1. Cette augmentation s'explique par l'ouverture de nouvelles fenêtres de droits en France, notamment Valérian et la Cité des mille planètes et Coexister, ainsi que Lucy et Taken 2.

Le chiffre d'affaires de l'activité Séries TV s'élève à 19,8 M€, en progression de +15,8 M€ par rapport à N-1. Cette variation à la hausse s'explique essentiellement par la livraison des six derniers épisodes de la saison 2 de la série internationale Taken à NBC, ainsi qu'à l'exploitation internationale de cette même série.

Retour à une marge opérationnelle positive de 9,4 M€ : les opérations du semestre dégagent une marge opérationnelle de 19,2 M€ mais la marge opérationnelle du semestre est obérée par la dépréciation d'un film à sortir au cours du semestre suivant pour 9,8 M€.

Compte tenu de la comptabilisation de dépréciations exceptionnelles non récurrentes, le semestre se traduit par une perte de (88,9) M€, contre (70,6) M€ pour le 1er semestre de l'exercice précédent.

Le résultat net consolidé s'établit à (88,9) M€, contre (70,6) M€ au titre du premier semestre de l'exercice précédent qui avait été marqué par la contreperformance des films distribués aux Etats-Unis.

La perte du 1er semestre 2018/19 s'explique par des dépréciations exceptionnelles de (80,7) M€, sans impact cash, à savoir :

(a) la dépréciation de l'actif incorporel relatif à la distribution de films aux Etats-Unis, pour un montant de 51,4 M€, compte tenu de la révision des recettes nettes futures prévisionnelles issues de cette activité ;

(b) une dépréciation partielle des impôts différés actifs US, pour un montant de 9,4 M€, compte tenu également de la baisse des prévisions de recettes futures US ;

(c) la dépréciation d'un film non encore sorti et greenlighté en 2016, pour un montant de 9,8 M€, afin de refléter les dernières prévisions de revenus ;

(d) la dépréciation de l'écart d'acquisition Roissy Films pour 7,6 M€ ;

(e) une réduction des impôts différés actifs France liée à la baisse du taux d'impôt pour 2,4 M€.

La marge opérationnelle consolidée s'établit à +9,4 M€ contre (31,9) M€ en N-1, soit une amélioration de +41,3 M€ principalement liée à l'absence de pertes sur l'activité de distribution US, contre (49) M€ de pertes opérationnelles en N-1.

Les frais généraux s'établissent à (13,6) M€, soit une économie de 6,9 M€ par rapport à N-1 (-34%), confirmant ainsi l'efficacité des mesures mises en place par le Groupe pour réduire les frais généraux, lesquels avaient déjà diminué de 15,9 M€ (-30%) à la clôture de l'exercice précédent.

Le résultat financier semestriel s'établit à (16,2) M€, contre (10,2) M€ en N-1, et reflète essentiellement les intérêts financiers encourus sur la période, notamment sur la ligne de crédit secondaire, ainsi que les pertes de change nettes latentes sur la période.

Après prise en compte de l'impôt pour (9,3) M€ (contre (4,5) M€ en N-1), le résultat semestriel net part du Groupe s'établit à (88,9) M€.

Cash-flows

Les cash-flows générés par l'exploitation sur le semestre s'établissent à +35,6 M€ contre 74,8 M€ au cours du premier semestre de l'exercice précédent. Cette baisse est liée à l'encaissement des Minimums Garantis relatifs à la livraison du film Valérian et la Cité des mille planètes auprès des distributeurs étrangers ainsi qu'aux recettes Salles France significatives de ce film l'an dernier.

Durant ce premier semestre, le Groupe a investi 9,8 M€ dans la production de films et séries télévisées, contre 54,1 M€ au cours du premier semestre 2017/18. Cette baisse s'explique par les investissements importants sur la série Taken saison 2 et sur les films Taxi et Carbone l'an dernier. Les investissements de cette année ont porté principalement sur la production de films en langue anglaise et en langue française (Anna et Nous finirons ensemble).

Evénements majeurs intervenus depuis le début de l'exercice 2018/2019

Comme annoncé le 20 septembre 2018, le Groupe est entré en négociations exclusives avec Gaumont dans la perspective d'une reprise de l'activité d'exploitation de films issus du catalogue Roissy Films. Ce process de cession, toujours en cours, est soumis à la réalisation de différentes conditions suspensives.

Structure financière

Au 30 septembre 2018, la dette nette s'élève à 221 M€ contre 230 M€ en N-1. Les prochaines échéances relatives à la dette du Groupe se situent en octobre 2019 pour la dette senior et avril 2020 pour la dette de second rang.

D'autres cessions d'actifs non stratégiques pourraient être réalisées à court ou moyen terme afin de renforcer la capacité financière du Groupe.

Perspectives

Le Groupe poursuit sa stratégie avec 3 objectifs prioritaires :

- Renforcer ses capacités financières et restructurer et/ou refinancer les dettes ;

- Poursuivre la réduction des frais généraux ;

- Prioriser la mise en production de films présentant des taux de couverture élevés et dérisquer le modèle.

Kursk, réalisé par Thomas Vinterberg, avec Matthias Schoenaerts, Colin Firth et Léa Seydoux, est sorti le 7 novembre 2018 en France et a réalisé 119k entrées à date.

Les deux prochains films à sortir seront Anna, réalisé par Luc Besson, avec Sasha Luss, Cillian Murphy, Luke Evans et Helen Mirren, et Nous finirons ensemble, réalisé par Guillaume Canet, avec François Cluzet, Marion Cotillard et Gilles Lellouche.

Concernant les séries TV, après la cession de l'activité de production télévisuelle française, le Groupe se concentre sur le développement et la production de séries TV en langue anglaise à fort potentiel international. Les projets actuellement en développement comprennent notamment :

- Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, basé sur la bande dessinée de Jacques Tardi ;

- Gray, sur une idée originale de l'auteur à succès international David Baldacci ;

- American Flagg!, basé sur la bande dessinée américaine d'Howard Chaykin.

Compte tenu de la perte constatée sur le premier semestre du fait de la comptabilisation de dépréciations exceptionnelles, EuropaCorp connaîtra un exercice 2018/19 significativement déficitaire.

A PROPOS D'EUROPACORP

Fondé en 1999, EuropaCorp s'est hissé au premier rang des studios de production de films et séries en Europe.

Les activités internationales du Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l'édition musicale. En gérant directement les processus de production et de distribution, EuropaCorp est capable d'assurer créativité et qualité tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit plus de 110 films, en a distribué près de 160 dans les salles de cinéma françaises, et détient un catalogue de plus de 500 films en langue française et anglaise. Depuis 2000, il a produit 8 des 20 plus grands succès français au box-office mondial. Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la production d'unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.

EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson.

Plus d'informations sur www.europacorp.com

Contacts

Groupe EuropaCorp NewCap Lisa Reynaud | Relations Investisseurs | investors@europacorp.com Pierre Laurent | NewCap Régis Lefèbvre | Communication | rlefebvre@europacorp.com plaurent@newcap.fr | Tel : 01 44 71 94 94 Tel : 01 55 99 50 00

EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010490920 - Code MNEMO : ECP