EuropaCorp : confirme discuter avec Pathé et ses créanciers

"Le groupe Pathé a marqué son intérêt pour une éventuelle prise de participation au capital de la société", a précisé la société dans un communiqué, notant que cette proposition, non engageante, était soumise à la réalisation de plusieurs conditions préalables, en particulier à un accord sur la restructuration de la dette du groupe.

"Plusieurs conditions essentielles n'étant à ce jour pas encore remplies, notamment l'accord des prêteurs séniors et juniors, le groupe ne peut donner aucune assurance quant à l'aboutissement de cette proposition, ni préciser le calendrier ou la structuration de l'opération qui résulteraient, le cas échéant, des discussions en cours", ajoute EuropaCorp.

A la suite d'une information du quotidien Les Echos, évoquant l'intérêt de Pathé pour la société, le titre EuropaCorp a bondi en bourse.

A 15h21, il progressait ainsi de 113,5048% à 1,328 euro, portant sa capitalisation boursière à 54 millions d'euros.

Fondé il y a 20 ans par le réalisateur Luc Besson, le studio de production et de distribution de films et de séries paie l'échec de son film à gros budget "Valérian et la Cité des Mille Planètes", censé le relancer après trois exercices successifs de pertes.

Le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 33% à 148,7 millions au cours de l'exercice 2018-2019.

(Jean-Michel Bélot, édité par Benoît Van Overstraeten)