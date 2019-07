EuropaCorp : discussions confirmées avec le groupe Vine

15/07/2019 | 08:04

EuropaCorp confirme de nouveau être en discussion dans le cadre de la restructuration de sa dette et du renforcement de ses capacités financières avec divers partenaires financiers y compris ses créanciers dont le groupe Vine.



Vine a marqué son intérêt pour une éventuelle prise de participation au capital de la société. Les discussions sont actuellement en cours sur les modalités de cette éventuelle opération et sur le financement du groupe pour l'avenir.



EuropaCorp précise que l'éventuelle mise en oeuvre de cette opération suppose notamment la recherche d'un accord avec les prêteurs séniors et la présentation d'un plan de sauvegarde au Tribunal de Commerce de Bobigny.



