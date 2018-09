EuropaCorp est entrée en négociations exclusives avec Gaumont dans la perspective d'une reprise de l'activité d'exploitation de films issus du catalogue Roissy Films

Saint-Denis, le 20 septembre 2018 - EuropaCorp, l'un des tout premiers studios de cinéma indépendants en Europe, annonce aujourd'hui être entré en négociations exclusives avec le groupe Gaumont dans la perspective d'une reprise de l'activité d'exploitation de films en coproduction et de films sous mandat de distribution issus du catalogue Roissy Films. Ce projet est soumis à la réalisation de conditions suspensives, notamment la réalisation d'audits dont les conclusions devront être satisfaisantes. En outre, il ne pourrait intervenir qu'après l'information et la consultation des instances représentatives du personnel concernées.

EuropaCorp avait procédé à l'acquisition de la société Roissy Films le 28 février 2008 ; Roissy Films gérait à l'époque un catalogue de près de 500 titres en qualité de propriétaire ou de mandataire, dont 80 films primés. Parmi les films du catalogue Roissy Films figurent par exemple Les sous-doués de Claude Zidi, ou La guerre du feu de Jean-Jacques Annaud.

Comme annoncé précédemment, ce projet s'inscrirait dans la stratégie du Groupe consistant à se recentrer sur ses activités cœur de métier que sont la production et la distribution de films et séries dans le monde.

Parallèlement, une trentaine de films issus du fonds de commerce Roissy Films pourraient faire l'objet d'une cession séparée à un tiers.

Fondé en 1999, EuropaCorp s'est hissé au premier rang des studios de production de films et séries en Europe.

Les activités internationales du Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l'édition musicale. En gérant directement les processus de production et de distribution, EuropaCorp est capable d'assurer créativité et qualité tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit plus de 110 films, en a distribué près de 160 dans les salles de cinéma françaises, et détient un catalogue de plus de 500 films en langue française et anglaise. Depuis 2000, il a produit 8 des 20 plus grands succès français au box-office mondial. Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la production d'unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.

EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson. Plus d'informations sur http://www.europacorp.com/

