EuropaCorp : négociations exclusives avec Gaumont

20/09/2018 | 18:45

Gaumont annonce être entrée en négociations exclusives avec EuropaCorp. Cette négociation porte sur la reprise de l'activité d'exploitation de films en coproduction et de films sous mandat de distribution portant sur l'essentiel du catalogue Roissy Films.



' Ce projet est soumis à la levée de plusieurs conditions suspensives, notamment la réalisation d'audits dont les conclusions devront être satisfaisantes. En outre, il ne pourrait aboutir qu'après l'information et la consultation des instances représentatives du personnel concernées ' indique le groupe.



