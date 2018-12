EuropaCorp : partenariat de distribution avec Pathé Films

10/12/2018 | 07:39

EuropaCorp annonce la conclusion d'un partenariat de distribution avec Pathé Films pour la France, portant sur trois films par an, pour une période de trois ans. Les modalités de ce partenariat seront définies film par film.



'Ce partenariat, relatif aux films produits ou coproduits par EuropaCorp, débutera avec les films 'Nous finirons ensemble' de Guillaume Canet et 'Anna' de Luc Besson', précise le groupe de studios de production de films et séries en Europe.



