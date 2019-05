EuropaCorp répond aux rumeurs de marché

Saint-Denis,le 29 mai 2019 - Suite à l'article paru dans Les Echos ce jour, la Société confirme être en discussion avec ses créanciers et avec le groupe Pathé, dans le cadre de la restructuration de sa dette et du renforcement de ses capacités financières par voie d'augmentation de capital.

Le groupe Pathé a marqué son intérêt pour une éventuelle prise de participation au capital de la Société. Cette marque d'intérêt, non engageante, est soumise à la réalisation de plusieurs conditions préalables. Elle est en particulier soumise à un accord sur la restructuration des dettes existantes du Groupe. Plusieurs conditions essentielles n'étant à ce jour pas encore remplies, notamment l'accord des prêteurs séniors et juniors, le Groupe ne peut donner aucune assurance quant à l'aboutissement de cette proposition, ni préciser le calendrier ou la structuration de l'opération qui résulteraient, le cas échéant, des discussions en cours.

Comme annoncé le 13 mai 2019, la Société procèdera, en temps utiles, à une information du marché sur l'issue des négociations qu'elle entend poursuivre avec les prêteurs et d'autres investisseurs potentiels.

Par ailleurs, la Société précise que les montants de dette mentionnés dans ce même article sont issus des comptes 2017/2018 publiés le 26 juillet 2018 et ne prennent donc pas en compte les remboursements intervenus au cours de l'exercice 2018/2019.

Enfin, la Société rappelle au marché que les discussions conduites dans le cadre de la restructuration de sa dette et le renforcement de ses capacités financières sont confidentielles et que la divulgation des informations échangées dans ce cadre par les parties prenantes expose son auteur en termes de responsabilités et, le cas échéant, de poursuites.

A PROPOS D'EUROPACORP

Fondé en 1999, EuropaCorp s'est hissé au premier rang des studios de production de films et séries en Europe.

Les activités internationales du Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l'édition musicale. En gérant directement les processus de production et de distribution, EuropaCorp est capable d'assurer créativité et qualité tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit plus de 110 films et en a distribué près de 160 dans les salles de cinéma françaises. Depuis 1999, il a produit 10 des 20 plus grands succès français à l'international et 22 films parmi les 70 productions françaises ayant cumulé le plus d'entrées à l'international (source Le film français - 17 mai 2019). Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la production d'unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.

EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson. Plus d'informations sur www.europacorp.com

Contacts

Groupe EuropaCorp NewCap Lisa Reynaud | Relations Investisseurs | investors@europacorp.com Pierre Laurent | NewCap Régis Lefèbvre | Communication | rlefebvre@europacorp.com plaurent@newcap.fr| Tel : 01 44 71 94 94 Tel : 01 55 99 50 00

EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010490920 - Code MNEMO : ECP