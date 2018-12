EuropaCorp : résultat net de -88,9 ME au 30 septembre

13/12/2018 | 18:47

EuropaCorp annonce son chiffre d'affaires et ses résultats consolidés semestriels au 30 septembre 2018.



Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 80,8 ME, en baisse de -56,8 ME par rapport au premier semestre de l'exercice précédent (142 ME au 30 septembre 2017).



La marge opérationnelle consolidée s'établit à +9,4 ME contre -31,9 ME sur l'exercice précédent, soit une amélioration de +41,3 ME principalement liée à l'absence de pertes sur l'activité de distribution US, contre -49 ME de pertes opérationnelles l'année dernière.



Le résultat net consolidé s'établit à -88,9 ME, contre -70,6 ME au titre du premier semestre de l'exercice précédent qui avait été marqué par la contreperformance des films distribués aux Etats-Unis.



' Compte tenu de la perte constatée sur le premier semestre du fait de la comptabilisation de dépréciations exceptionnelles, EuropaCorp connaîtra un exercice 2018/19 significativement déficitaire ' indique le groupe.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.