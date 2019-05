Europacorp : confirme les discussions avec le groupe Pathé

29/05/2019 | 15:56

La Société confirme être en discussion avec ses créanciers et avec le groupe Pathé suite aux informations des Echos ce matin. Les discussions portent sur la restructuration de la dette et sur le renforcement des capacités financières par voie d'augmentation de capital.



' Le groupe Pathé a marqué son intérêt pour une éventuelle prise de participation au capital de la Société. Cette marque d'intérêt, non engageante, est soumise à la réalisation de plusieurs conditions préalables. Elle est en particulier soumise à un accord sur la restructuration des dettes existantes du Groupe ' précise la direction.



Le Groupe ne peut donner aucune assurance quant à l'aboutissement de cette proposition, ni préciser le calendrier ou la structuration de l'opération qui résulteraient, le cas échéant, des discussions en cours.



