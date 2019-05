Europacorp : les revenus annuels en baisse de -33%

24/05/2019 | 18:31

EuropaCorp annonce, ce vendredi soir, un chiffre d'affaires de 148,7 millions d'euros (hors activités cédées) sur son exercice 2018-19, en retrait de -33% par rapport à l'exercice précédent.



La société précise que cette baisse est liée aux revenus générés par le film 'Valérian et la Cité des mille planètes', comptabilisés en 2017/18. Le chiffre d'affaires était, à titre de comparaison, de 139,8 millions d'euros en 2016/17.



'Le Groupe poursuit sa stratégie avec 2 objectifs prioritaires. Renforcer ses capacités financières et restructurer les dettes : dans cette perspective la société a annoncé le 13 mai l'ouverture d'une procédure de sauvegarde afin de négocier les termes d'un assainissement de sa situation financière [d'une part]. Et poursuivre la réduction des frais généraux [d'autre part]', indique Europacorp s'agissant de ses perspectives.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.