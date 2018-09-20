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Europacorp : va céder l'exploitation du catalogue Roissy Films

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20/09/2018 | 18:29

20 septembre (Reuters) - Europacorp SA a annoncé jeudi dans un communiqué :

* L'ENTRÉE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC GAUMONT DANS LA PERSPECTIVE D'UNE REPRISE DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION DE FILMS ISSUS DU CATALOGUE ROISSY FILMS.

* LES DISCUSSIONS PORTENT SUR LA REPRISE DE L'ACTIVITÉ DEXPLOITATION DE FILMS EN COPRODUCTION ET DE FILMS SOUS MANDAT DE DISTRIBUTION ISSUS DU CATALOGUE ROISSY FILMS ("LES SOUS-DOUÉS" DE CLAUDE ZIDI OU "LA GUERRE DU FEU" DE JEAN-JACQUES ANNAUD).

* UNE TRENTAINE DE FILMS ISSUS DU FONDS DE COMMERCE ROISSY FILMS POURRAIENT FAIRE LOBJET DUNE CESSION SÉPARÉE À UN TIERS, PRÉCISE EUROPACORP. Le communiqué : https://bit.ly/2QNiT9c Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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EUROPACORP -2.13%1.605 Cours en temps réel.56.19%
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