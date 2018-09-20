Europacorp : va céder l'exploitation du catalogue Roissy Films

20 septembre (Reuters) - Europacorp SA a annoncé
jeudi dans un communiqué :
* L'ENTRÉE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC GAUMONT DANS LA
PERSPECTIVE D'UNE REPRISE DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION DE FILMS
ISSUS DU CATALOGUE ROISSY FILMS.
* LES DISCUSSIONS PORTENT SUR LA REPRISE DE L'ACTIVITÉ
DEXPLOITATION DE FILMS EN COPRODUCTION ET DE FILMS SOUS MANDAT
DE DISTRIBUTION ISSUS DU CATALOGUE ROISSY FILMS ("LES
SOUS-DOUÉS" DE CLAUDE ZIDI OU "LA GUERRE DU FEU" DE JEAN-JACQUES
ANNAUD).
* UNE TRENTAINE DE FILMS ISSUS DU FONDS DE COMMERCE ROISSY
FILMS
POURRAIENT FAIRE LOBJET DUNE CESSION SÉPARÉE À UN TIERS,
PRÉCISE EUROPACORP.
Le communiqué : https://bit.ly/2QNiT9c
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Paris)