25/07/2018 | 17:58

Europcar Mobility Group a réalisé un chiffre d'affaires de 1 297 millions d'euros au premier semestre 2018, en croissance de 28 % à taux de change constants par rapport au premier semestre 2017. Sur une base organique, c'est-à-dire à taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires du Groupe a progressé de 3,4 %.



Le résultat opérationnel s'élève à 104,9 millions d'euros par rapport à 31,8 millions d'euros au premier semestre 2017.



Le Groupe a enregistré un bénéfice net de 20 millions contre une perte nette de 27 millions d'euros. ' Ce bénéfice s'explique principalement par l'impact d'un gain de 68 millions d'euros suite à la cession de la participation de 25 % du Groupe dans Car2go ' indique le groupe.



Europcar confirme ses quatre objectifs financiers pour l'exercice 2018 par rapport à l'exercice 2017. Le groupe s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires au-dessus de 3 %, un corporate EBITDA Ajusté (excluant New Mobility), supérieur à 350 millions d'euros et un taux de conversion des flux de trésorerie d'exploitation disponibles corporate supérieur à 50 %.



