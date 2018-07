Information - Groupe Volkswagen : problème de sécurité sur le siège arrière du milieu, sur la nouvelle Volkswagen Polo, la Seat Ibiza, la Seat Arona

Information

20 juillet 2018

Groupe Volkswagen : problème de sécurité sur le siège arrière du milieu, sur la nouvelle

Volkswagen Polo, la Seat Ibiza, la Seat Arona

Europcar Mobility Group a été informé par le Groupe Volkswagen Group d'un problème de sécurité potentiel sur la ceinture de sécurité arrière des nouveaux modèles Volkswagen Polo, Seat Arona et Seat Ibiza (modèles année 2018). Le problème de sécurité identifié est en relation avec la possibilité, pour la boucle de la ceinture du siège arrière gauche, de s'ouvrir par inadvertance dans certaines conditions spécifiques de conduite.

Cette situation peut se produire quand la position de gauche (dans la direction de conduite) et la position du milieu du siège arrière sont toutes deux occupées. Si, dans un virage à droite prononcé, l'occupant du siège du milieu glisse sur la gauche, il est possible que la boucle de sa ceinture entre en contact avec la boucle de ceinture du passager de gauche et provoque l'ouverture de celle-ci.

Pour des raisons de sécurité, Volkswagen Group a demandé à ses clients et aux sociétés de location de voitures de ne pas utiliser la position du milieu sur le siège arrière des nouvelles Volkswagen Polo, des Seat Arona et Seat Ibiza.

La sécurité de nos clients étant au coeur de nos préoccupations, nous prenons ce problème très au sérieux et dans ce contexte, nous avons décidé de stopper la mise à disposition des 3 modèles avec effet immédiat. Nous avons également instauré un programme complet de service client pour informer et soutenir nos clients ayant loué ces véhicules.

Ce programme de service client et cette mesure s'appliquent à la Volkswagen Polo, la Seat Arona, la Seat Ibiza (nouveaux modèles 2018) loués par Europcar, Goldar, InterRent, Buchbinder ; sociétés de Europcar Mobility Group.

1/ Aux clients ayant déjà un de ces véhicules en location (Volkswagen Polo, Seat Arona, Seat Ibiza), nous demandons :

 Ne pas utiliser le siège arrière du milieu dans les voitures Volkswagen Polo, Seat Arona et Seat Ibiza,

 Ramener leur voiture le plus tôt possible dans la station Europcar la plus proche d'eux de façon à ce que nous puissions leur proposer un autre véhicule pour le reste de leur location,

 Dans ce contexte, nous leur demandons de ramener leur véhicule en prenant soin de limiter le nombre de passagers à 4 personnes au total de façon à ne pas utiliser le siège arrière du milieu.

Nos centres d'appel et nos managers de station sont mobilisés pour la mise en place de ce plan d'actions et pour leur apporter tout soutien et informations nécessaires.

2/ Europcar Mobility Group a également pris la mesure d'arrêter toute nouvelle réservation de la nouvelle Volkswagen Polo, Seat Arona, Seat Ibiza.

Tout en considérant que ces décisions sont pour le moment les plus appropriées pour assurer la sécurité de nos clients, nous sommes en train de rechercher activement une solution qui nous permettrait de répondre aux besoins de nos clients sans transiger sur la sécurité, ce en restant en contact étroit avec le Groupe Volkswagen.