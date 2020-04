BONDS : S&P dégrade Europcar à "B-", sous surveillance avec implications négatives

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation financière Standard & Poor's (S&P) a abaissé vendredi de trois crans la note d'Europcar Mobility Group, à "B-", précisant que cette note était sous "surveillance avec implications négatives". "La pandémie de coronavirus a frappé l'entreprise à un moment difficile, la trésorerie étant généralement à son plus bas niveau saisonnier au premier trimestre, avec des revenus et des flux de trésorerie négatifs", explique l'agence dans un communiqué. S&P estime que le loueur aura besoin de 160 à 180 millions d'argent frais au cours des trois prochains mois afin de couvrir ses besoins, et pourrait devoir faire appel à l'aide de l'Etat. En dépit des négociations en cours avec ses créanciers, qui devraient permettre au groupe de se refinancer dans les prochaines semaines, des risques demeurent concernant le maintien de la structure du capital, ajoute S&P. (fschott@agefi.fr) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire