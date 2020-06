BUREAU VERITAS ET EUROPCAR MOBILITY GROUP : UN PARTENARIAT POUR RENFORCER LES MESURES D'HYGIENE ET DE SECURITE POUR LE RESEAU D'AGENCES ET LA FLOTTE DE VEHICULES

Regulatory News:

Europcar Mobility Group et Bureau Veritas annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat qui s’applique à l’intégralité du réseau d’agences d’Europcar Mobility Group. Son objectif est de veiller à ce que les mesures d’hygiène et de sécurité qui y sont appliquées (agences et véhicules) suivent les recommandations des autorités de santé, ainsi que les meilleurs protocoles en termes de nettoyage et de désinfection.

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, met en place un partenariat avec Europcar Mobility Group, l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité.

« Dans le cadre du redémarrage de nos activités, en lien avec la levée progressive des mesures de confinement et de restriction des voyages, nous avons décidé, en tant que leader européen, de concevoir et mettre en œuvre, un exigeant ‘Safety Program*’ matérialisant le premier de nos engagements : la sécurité de nos collaborateurs et de nos clients. Grâce à ce partenariat avec Bureau Veritas, nous créons les meilleures conditions possibles pour nous montrer à la hauteur de cet engagement et permettre à chacun de voyager avec nous en toute confiance. » déclare Olivier BALDASSARI, Directeur des Pays et des Opérations, membre du Directoire d’Europcar Mobility Group.

« Nous sommes fiers de soutenir Europcar Mobility Group afin de les aider à faire la différence et à démontrer qu'ils sont pleinement préparés à servir leurs clients dans un environnement sain et sûr. En s'appuyant sur son expertise de 200 ans dans l'évaluation de conformité et la certification, Bureau Veritas s'engage à soutenir tous les secteurs de l'économie pour s’adapter à cette nouvelle normalité. Nos équipes à travers le monde sont mobilisées pour aider nos clients à répondre aux nouvelles attentes de la société en matière de santé, d'hygiène et de sécurité, et de transparence » explique Didier MICHAUD-DANIEL, Directeur Général de Bureau Veritas.

Le partenariat couvre 14 pays et repose sur deux axes principaux :

Evaluer les process et pratiques d’Europcar Mobility Group en matière d’hygiène et de sécurité pour clients et collaborateurs, au prisme des réglementations locales et des recommandations du monde scientifique.

Accompagner le réseau d’Europcar Mobility Group dans la mise en œuvre de protocoles sanitaires de référence.

A propos d’Europcar Mobility Group :

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures et utilitaires, services chauffeur, autopartage (car-sharing), scooter-partage et « private hire vehicle » (PHV – location de véhicules à des chauffeurs de type « Uber »).

La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques et cas d’usage de chaque client, que ce soit pour une heure, une journée, une semaine ou plus longtemps ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du car-sharing (BtoB, BtoC).

Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).

Pour plus de détails : www.europcar-mobility-group.com

A propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 78 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale. Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus : www.bureauveritas.com. Suivez nous sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200610005650/fr/