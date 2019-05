EUROPCAR MOBILITY GROUP : Xavier Corouge nommé en tant que Directeur Général de Business Unit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europcar Mobility Group vient de nommer Xavier Corouge en qualité de nouveau Directeur Général de la Business Unit dédiée aux mobilités urbaines. Il est également membre du Comité Exécutif du groupe. A cette occasion, la Business Unit « New Mobility » est renommée « Urban Mobility », afin de mieux refléter les besoins de mobilité qu’elle adresse. Xavier Corouge était précédemment Directeur Marketing et Digital du groupe, en charge du marketing, du e-commerce, des ventes directes et de la relation client pour toutes les marques et tous les marchés. Il avait rejoint le groupe en 2013.