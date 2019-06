Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europcar Mobility Group a acquis Buchbinder Holdings en 2017, un des plus importants acteurs de la location de véhicules dans le pays. Alors que les premières étapes d’intégration et de synergies ont été réalisées en 2018, la filiale allemande du Groupe accélère désormais l’intégration de Buchbinder Holdings en nommant Hubert Terstappen au poste de Directeur des Opérations, à compter du 1er juillet, pour couvrir l’ensemble des activités du Groupe dans ce pays.Avec un chiffre d'affaires combiné d'environ 800 millions d'euros, Europcar Mobility Group Germany ambitionne de croître, en proposant une large gamme de solutions de mobilité adaptées aux différents besoins des clients, que ce soit pour une heure, un jour, une semaine ou plusPour servir cette ambition, l'intégration est clé. Europcar Mobility Group Germany opère trois des principales marques du Groupe – Europcar, Ubeeqo, InterRent – ainsi qu'une marque locale, Buchbinder.Après avoir intégré avec succès Ubeeqo dans ses opérations, Europcar Mobility Group Germany accélère désormais l'intégration de Buchbinder, en regroupant les opérations des différentes activités.Pour accompagner cette intégration, Hubert Terstappen, co-Directeur Général de Buchbinder, est nommé Directeur des Opérations (Chief Operations Officer) de Europcar Mobility Group Germany et rejoint à ce titre le Comité exécutif du périmètre allemand. Il travaillera en étroite collaboration avec Stefan Vorndran, Directeur Général d'Europcar Mobility Group AllemagneHubert Terstappen reste par ailleurs co-Directeur Général de Buchbinder aux côtés de Konrad Altenbuchner.