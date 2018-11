EUROPCAR : MOBILITY GROUP confirme ses objectifs 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europcar Mobility Group a fait part de ses résultats du troisième trimestre 2018 avec succès. Vers 10h40, le titre bondit de 9,41% à 8,83 euros sur la place de Paris. Dans le détail, le spécialiste de la location de véhicules a publié un bénéfice net de 148 millions d’euros, en progression de 42% par rapport au troisième trimestre 2017. De son côté, le Corporate Ebitda ajusté ressort à 241 millions d'euros, en hausse de 49,6 %. Il en découle une marge idoine de 24,4 %, en progression de 410 points de base.Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 989 million d'euros au troisième trimestre 2018, soit une hausse de 24,9% à taux de change constants par rapport au troisième trimestre 2017." La croissance du groupe a été robuste au troisième trimestre, démontrant une forte capacité à gérer efficacement les prix ainsi que les coûts de notre flotte, dans un environnement de marché compétitif ", a commenté Caroline Parot, la Présidente du Directoire d'Europcar Mobility Group.Avant d'ajouter : " nous avons réalisé un niveau record de Corporate Ebitda Ajusté, à la fois au premier trimestre et sur les 9 premiers mois de l'année ".Compte tenu de ces éléments, le groupe a confirmé ses 4 objectifs financiers pour 2018, notamment une croissance proforma du chiffre d'affaires au-dessus de 3% et un Corporate Ebitda Ajusté (excluant New Mobility) supérieur à 350 millions d'euros.