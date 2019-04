Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europcar Mobility Group annonce aujourd’hui le lancement d’une émission d’obligations senior d’un montant de 450 millions d’euros à échéance 2026 par Europcar Mobility Drive D.A.C, un véhicule spécial dédié. Le produit de l’émission des obligations sera déposé sur un compte séquestre et sera libéré à la réalisation de certaines conditions suspensives, à l'issue de laquelle Europcar Mobility Group assumera l’ensemble des obligations d’Europcar Mobility Drive D.A.C au titre des obligations.Le produit brut de l'émission des obligations sera affecté, avec des tirages au titre du contrat de crédit renouvelable senior d'Europcar Mobility Group et des disponibilités au remboursement anticipé en intégralité ou en partie des obligations existantes d'Europcar Mobility Group d'un montant de 600 millions d'euros portant intérêt à 5,750% et venant à échéance en 2022, mais également au règlement des frais et dépenses estimés relatifs aux émissions des obligations.