EUROPCAR MOBILITY GROUP : nouvelle composition de l'équipe de direction

Europcar Mobility Group annonce une nouvelle composition de l'équipe de direction, en phase avec le plan stratégique du groupe et ses ambitions à long terme. "Ce renforcement permettra à Europcar Mobility Group de poursuivre sa croissance et d’aller plus loin dans son ambition de servir plus de clients, plus de besoins et davantage d’usages de mobilité, partout où le groupe opère, en s’appuyant sur les fortes capacités de sa plateforme" peut-on lire dans un communiqué. Dans ce cadre, le groupe a annoncé notamment le départ du directeur général adjoint Ken MCall, avec effet immédiat.Le groupe a précisé que son directoire serait composé au 1er janvier 2019 de Caroline Parot, Présidente du Directoire, Fabrizio Ruggiero, Directeur Général Adjoint, Directeur des Business Units (Cars, Vans & Trucks, Low Cost, New Mobility et International Coverage), Olivier Baldassari, Directeur des Pays et des Opérations et d'un Directeur Commercial et Expérience Client, qui sera recruté en 2019."En tant qu'acteur majeur des solutions de mobilité, notre réseau – porté par l'accélération de notre digitalisation – est devenu, au quotidien, une plateforme puissante, au service de 6 millions de clients partout où le Groupe opère, que ce soit pour un service d'une heure, une journée, une semaine ou une durée plus longue. Suite à la publication de solides résultats sur le 3ème trimestre comme sur les 9 premiers mois de l'année, nous sommes à présent en pleine phase d'accélération de notre plan stratégique " Leverage and Scale Up " et nous renforçons notre structure de Direction", a commenté Caroline Parot.