EUROPCAR : MOBILITY creuse ses pertes au premier trimestre

Les comptes du premier trimestre 2020 d’Europcar Mobility Group portent les stigmates de la crise du Covid-19. Ainsi, le spécialiste de la location de véhicules a creusé sa perte nette à 105 millions d’euros sur la période, contre -67 millions d’euros lors du premier trimestre 2019. Idem pour le Corporate Ebitda (IFRS 16) qui chute à -64 millions d’euros entre janvier et mars. Quant au chiffre d’affaires, il recule de plus de 10 % sur une base proforma à 557 millions d’euros." Afin de prendre la mesure de cette situation sans précédent et de limiter son impact, nous avons engagé un plan d'économies drastique (850 millions d'euros d'ici fin 2020) et mis en place des mesures de préservation de notre trésorerie et de nos liquidités, afin de traverser au mieux les prochains mois de crise et de redémarrer progressivement nos activités, au rythme du redressement des économies locales, grâce à la flexibilité de notre modèle ", a commenté Caroline Parot, la Présidente du Directoire d'Europcar Mobility Group.Par ailleurs, le groupe a suspendu son dividende au titre de 2019.Compte tenu de la faible visibilité actuelle, Europcar n'est pas en mesure de fournir de nouveaux objectifs pour 2020. Le groupe dit porter " un regard prudent sur le reste de l'année, avec un impact d'une amplitude maximale sur les deuxième et troisième trimestres en termes de chiffres d'affaires, avec une activité probablement limitée à la demande domestique ".