EUROPCAR MOBILITY : perte semestrielle creusée mais objectifs annuels confirmés

Europcar Mobility Group chute de 7,82% à 5,65 euros sur la place de Paris, après avoir publié jeudi soir ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, le loueur de véhicules a dévoilé une perte nette de 62 millions d'euros sur la période, contre une perte de 48 millions un an plus tôt. De son côté, le Corporate Ebitda ajusté ressort à 31 millions d'euros (-32% sur un an) et la marge idoine s'élève à 2,4% (-1,1 point). Quant au chiffre d'affaires, il ressort à 1,306 milliard d'euros, quasi stable (+0,8%) sur un an.Concernant ses perspectives, Europcar a confirmé ses objectifs annuels. Pour 2019, le groupe vise un chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards d'euros, un Corporate Ebitda Ajusté (hors Urban Mobility) supérieur à 375 millions d'euros et le versement d'un dividende d'un ratio de 30 % a minima.