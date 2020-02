EUROPCAR MOBILITY vise une progression forte du résultat net en 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europcar Mobility Group (+1,81% à 3,38 euros) a levé le voile mardi soir sur ses résultats 2019. Le spécialiste de la location de véhicules a enregistré l’an dernier un bénéfice net de 38 millions d’euros, contre 73,5 millions d’euros en 2018 hors impact de la plus-value exceptionnelle générée par la cession de la participation du groupe dans car2go et hors impact de la norme IFRS 16. De son côté, le corporate Ebitda ajusté ressort à 278 millions d’euros (-15%), d’où il écoule une marge de 9,2% (contre 11,2% en 2018).Enfin, le chiffre d'affaires s'établit à 3, 022 milliards d'euros, en hausse de 0,9 % sur une base organique et de 3,2 % à périmètre réel." Le deuxième semestre 2019 a été riche en défis, le ralentissement économique en Europe et le Brexit pesant négativement sur nos activités de location Corporate et Loisirs ", a commenté Caroline Parot, la présidente du directoire d'Europcar Mobility Group." Cette situation nous a amenés à accélérer le déploiement de nos programmes d'efficacité et de standardisation afin d'adapter notre base de coûts ", a ajouté la dirigeante.Avant de conclure : " finalement, dans cet environnement caractérisé par une demande plus faible qu'anticipé, ainsi que par des pressions tarifaires, nous avons atteint nos objectifs financiers révisés ".Concernant ses perspectives, Europcar indique que la conjoncture demeurera complexe en 2020, avec des incertitudes macroéconomiques en Europe, ainsi que des difficultés liées à des questions environnementales ou d'urgences sanitaires.Dans ce contexte, le groupe table sur une croissance organique limitée du chiffre d'affaires, un Corporate Ebitda Ajusté pour l'ensemble du périmètre de consolidation de l'ordre de 300 à 310 millions d'euros et une progression forte du résultat net.