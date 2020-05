EUROPCAR : a finalisé 307 millions d'euros de nouveaux financements

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europcar Mobility Group a finalisé 307 millions d'euros de nouveaux financements pour consolider ses liquidités afin de faire face à la crise liée au Covid-19 et préparer le redémarrage de ses activités. Le spécialiste dela location de voitures a ainsi signé un emprunt de 220 millions d'euros avec ses principales banques françaises et internationales, bénéficiant d'une garantie de l'Etat français à 90% via Bpifrance (Prêt Garanti par l'Etat).Le groupe a obtenu par ailleurs de nouvelles lignes de financement pour ses filiales espagnoles (Europcar Espagne et Goldcar Espagne), d'un montant total de 67,25 millions d'euros, signées ces deux dernières semaines avec Bankia et BBVA, bénéficiant d'une garantie de 70% de l'Etat espagnol.Ces nouvelles lignes de financement ont une durée de 3 ans et financeront à la fois la flotte et les besoins courants.Europcar Mobility Group a enfin obtenu une tranche supplémentaire de RCF (revolving credit facility) de 20 millions d'euros (pour porter cette ligne de financement de 650 à 670 millions d'euros), mise en place par des banques françaises ; celles-ci ayant obtenu une garantie d'Eurazeo par le biais d'une sous-participation en risque.