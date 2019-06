EUROPCAR : a finalisé le rachat de ses franchisés Finlandais et Norvégiens

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europcar Mobility Group a finalisé l'acquisition de ses franchisés Finlandais et Norvégiens. Grâce à ces acquisitions, le loueur de voitures étend son réseau de filiales en propre de 18 à 20 pays en Europe et renforce ainsi sa présence dans le monde. Le chiffre d'affaires combiné des deux activités était d'environ 56 millions d'euros en 2018 avec une base de clients couvrant aussi bien les voyageurs loisirs que le marché des entreprises. Ces sociétés sont rachetées à Matti et Jussi Holopainen, qui restent dans l'entreprise.