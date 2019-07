EUROPCAR : accroît sa présence internationale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europcar Mobility Group a ouvert de nouvelles franchises dans 10 pays et territoires entre janvier et juillet 2019 : 6 franchises sous la marque Europcar, 1 franchise sous la marque InterRent et 3 franchises sous la marque Global. Ceci s’inscrit dans le contexte de la feuille de route stratégique du groupe – Shift 2023 – qui met l’accent sur l’ambition du groupe d’accroître à la fois sa présence internationale et sa base clients. Cette extension représente un total de 115 stations et une flotte moyenne de 17,500 véhicules détenus par les franchisés.Europcar Mobility Group est maintenant présent dans plus de 140 pays – avec ses filiales en propre d'une part et son solide réseau de franchisés et de partenaires d'autre part -, ce qui permet au groupe de bénéficier de flux importants de voyageurs affaires et loisirs.Marcus Bernhardt, directeur onternational Coverage de Europcar Mobility Group : " Nous sommes fiers d'étendre la présence de nos marques, avec des propositions de valeurs différenciées, adaptées aux besoins de nos clients. En 2019 et au-delà, nous allons poursuivre nos développements business en cours pour atteindre nos objectifs ambitieux à l'horizon 2023 : en particulier, faire croître notre base clients de 7,7 Millions de clients actifs à 15 Millions de clients actifs ".