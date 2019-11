EUROPCAR en hausse, EURAZEO envisage de se désengager

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europcar Mobility Group (1,49% à 3,546 euros) figure parmi les plus fortes hausses de l’indice SBF 120 alors que son principal actionnaire, Eurazeo, envisage la cession de tout ou partie de sa participation de 29,9%. Le titre de la société d’investissement gagne, lui, 0,90% à 61,90 euros. L’année dernière, Eurazeo avait déprécié à hauteur de 146 millions d’euros la valeur de ses parts, valorisant Europcar à 8 euros par action. Depuis, la situation du loueur de véhicules s’est dégradée.Il y a moins d'un mois, il avait perdu le tiers de sa valeur en Bourse, dans le sillage de résultats trimestriels décevants et surtout de la forte révision à la baisse de ses guidances 2019.Eurazeo avait racheté Europcar à Volkswagen en mars 2006 et l'avait introduit en Bourse à 12,25 euros par action, un niveau bien supérieur au cours actuel.Réagissant à une information de Reuters, la société d'investissement a confirmé jeudi soir conduire une revue stratégique de ses options concernant sa participation dans Europcar Mobility Group. A l'issue de celle-ci, il pourrait envisager la cession de tout ou partie de sa participation dans Europcar Mobility Group." Une éventuelle cession s'inscrirait pour Eurazeo dans le cadre de la gestion dynamique de son portefeuille de participations, après plus de 13 années passées à accompagner Europcar Mobility Group dans sa stratégie de développement ", peut-on lire dans un communiqué." Une éventuelle opération pourrait conduire à une revalorisation du titre et permettre l'entrée d'un ou de plusieurs nouveaux investisseurs au capital du groupe, confiants, comme l'est Eurazeo, dans le potentiel d'Europcar Mobility Group ", conclut Eurazeo.