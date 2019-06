EUROPCAR : nouveau directeur général de la Business Unit « Low Cost »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europcar Mobility Group a nommé José Blanco au poste de directeur général de sa Business Unit « Low Cost ». A ce titre, José Blanco intègre le comité exécutif du Groupe. Il succède ainsi à Juan Carlos Azcona, précédemment directeur général de Goldcar et directeur général de la BU « Low Cost » depuis l’acquisition de Goldcar fin 2017.La Business Unit " Low Cost " d'Europcar Mobility Group a franchi un nouveau cap fin 2017 avec l'acquisition de Goldcar, leader européen de la location de véhicules low cost. La BU réunit désormais 2 marques – Goldcar et InterRent - présentes dans 17 pays.José Blanco occupait depuis début 2019 le poste de directeur général adjoint de la BU " Low Cost ". Il était auparavant directeur Ventes et Marketing chez Europcar au Royaume-Uni, ayant précédemment assuré les mêmes fonctions en Espagne.José Blanco a plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs du loisir et du tourisme, après avoir exercé des fonctions de ventes et de marketing au sein de sociétés telles que Portaventura Park and Resort, Grandvalira Ski et Pullmantur Cruises (Royal Caribbean Group).