EUROPCAR :, plus forte hausse du SBF120 à la mi-séance du mardi 7 avril 2020

(+ 18,32 % à 1,83 euro)Europcar flambe, soutenu par la spéculation. L'État organiserait le sauvetage du groupe et un accord serait proche entre les banques et Eurazeo, le principal actionnaire du loueur de véhicules, selon les informations du Monde. Comme les autres entreprises de transport, Europcar a été fortement touchée par la crise du Covid-19 et les mesures de confinement mis en place par de nombreux Etats. Malgré son net rebond, le titre accuse un repli de 60,3% depuis le début de l'année.