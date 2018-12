EUROPCAR : signe une alliance stratégique avec Eco Rent a Car en Inde

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europcar Mobility Group annonce la signature d’une nouvelle alliance stratégique avec Eco Rent a Car en Inde. Ainsi, les clients d’Eco pourront accéder aux services de location de voitures d’Europcar directement sur le site Web d'Eco et auront la possibilité d’acheter des forfaits tout compris en dehors de l’Inde à travers le réseau mondial EuRopcar. De même, les clients d’Europcar auront accès aux services d’Eco via le site Web d’Europcar et pourront soit louer un véhicule, soit réserver un chauffeur privé en Inde.