Europcar Mobility : A l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, Europcar Mobility Group met en avant ses solutions de mobilité dans différentes villes européennes et “booste” la visibilité d’Ubeeqo à Paris

Communiqué de presse

Paris, le 14 septembre 2018

A l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité,

Europcar Mobility Group met en avant ses solutions de mobilité dans différentes villes européennes et "booste" la visibilité d'Ubeeqo à Paris

Europcar Mobility Group est l'un des principaux acteurs de la mobilité en Europe, avec ses 16 filiales en propre en Europe. Depuis 2014, le Groupe a largement diversifié ses activités pour devenir un fournisseur global de solutions de mobilité, offrant une large palette de services dans chacun des pays dans lequel il opère : location de voitures et utilitaires, mais aussi services de chauffeur, auto-partage et partage de scooters (car-sharing, scooter-sharing) et location de voitures entre particuliers. Dans le domaine des mobilités urbaines ou « nouvelles mobilités », Europcar Mobility Group détient ainsi les marques Ubeeqo, Bluemove, E-Car club, GoCar, Scooty et Brunel*.

Pour Europcar Mobility Group, la Semaine européenne de la mobilité - du 16 au 22 septembre - est une occasion de faire preuve de pédagogie en matière de nouvelles solutions de mobilité.

Pour rappel : la Semaine Européenne de la Mobilité a pour objectif de promouvoir les bonnes pratiques en matière de transport, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle incite notamment citoyens et collectivités en Europe à choisir des moyens de transports alternatifs à la possession de véhicules individuels. Cette année, le thème de cet événement pan-européen est « Mix and Move » et met l'accent sur la multi-modalité.

« Les besoins et attentes en termes de mobilité ont évolué, et nous savons tous désormais que le modèle traditionnel qui consiste à posséder une voiture ne convient plus à tout le monde. En outre, grâce à la technologie et au digital, il existe maintenant beaucoup d'autres solutions - à la fois astucieuses, économiques et moins impactantes sur le plan environnemental - pour se déplacer d'un point à un autre.

En tant que « mobility service company », nous voulons offrir des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules. Face aux problématiques posées par l'urbanisation massive et le changement climatique, nous souhaitons clairement faire partie de la solution : une solution qui sera multi-modale»

- Caroline Parot, Présidente du Directoire, Europcar Mobility Group.

Ubeeqo, filiale d'Europcar Mobility Group, multipliera les initiatives de visibilité pendant la Semaine Européenne de la mobilité.

Leader de l'auto-partage en boucle à Paris et implanté dans 11 grandes villes européennes, Ubeeqo - appuyé par le Groupe - souhaite mettre les « bouchées doubles » à Paris : d'ici la fin de l'année, la flotte Ubeeqo disponible va ainsi considérablement augmenter, en passant de 320 à 600 véhicules - dont près de 150 véhicules électriques. Pendant la Semaine européenne de la mobilité, Ubeeqo a répondu présent à l'invitation de la Mairie de Paris pour participer au Showroom des mobilités

partagées, dimanche 16 septembre de 11 h à 15 h sur le parvis de la Mairie du 4ème arrondissement, place Baudoyer.

Ce sera l'occasion de présenter aux Parisiens comment réserver une voiture simplement et rapidement directement depuis leurs smartphones. A l'heure actuelle, l'offre Ubeeqo c'est près de 400 voitures réparties dans plus de 100 parkings sous-terrain ou en voiries dans Paris et dans la petite couronne.

L'idée est de garantir un parking à moins de 500 m du domicile ou du lieu de travail de chaque Parisien. L'app Ubeeqo permet ainsi de réserver en quelques clics une voiture à proximité, d'ouvrir le véhicule avec son smartphone ou son pass navigo, puis de l'utiliser et d'être facturé pour son temps d'utilisation, en toute tranquillité.

Pendant cette semaine, Ubeeqo investit également en termes de visibilité : avec un plan marketing incluant une campagne métro, une présence accrue en digital avec mise en avant de bannières spéciales semaine de la mobilité et un renforcement de sa présence en search, des événements en street marketing ainsi que des actions en social media visant à jouer la carte de la pédagogie en matière d'auto-partage. En complément, des codes promotionnels permettront de récompenser les clients existants pour leur fidélité et aux nouveaux clients, de tester Ubeeqo.

Autres activités prévues en Europe, pendant la Semaine européenne de la mobilité :

- Au Portugal, le Groupe sera présent au Lisbon Mobi Summit et participera à la conférence « Shared Mobility ». En parallèle, le Groupe organisera à Lisbonne le 15 et le 16 septembre un « test drive » de véhicules électriques pour le grand public ainsi qu'une parade de scooters ; opérations menées sous l'enseigne Europcar.

- En Belgique, le Groupe participera au « Village de la Mobilité » à Bruxelles et Anvers sous l'enseigne Scooty. A Bruxelles, Ubeeqo participera à cet événement en partenariat avec Elec Road (location de trottinettes). Ubeeqo et Scooty feront également cause commune pour faire progresser la connaissance des enjeux et solutions de mobilité, avec le jeu « Maestromobile VIP », auquel différentes personnalités du monde politique et dirigeants sont invités à participer. La semaine se terminera par un « speed dating mobility » organisé par la Chambre de Commerce de Bruxelles, où Europcar Mobility Group exposera l'ensemble de ses solutions en Belgique.

- En Italie, le Groupe va également profiter de la Semaine européenne de la mobilité pour faire découvrir Ubeeqo, dont l'arrivée à Milan est encore récente (2017). Dans cette perspective, des codes promotionnels seront offerts aux nouveaux clients ainsi qu'aux clients existants. Un focus tout particulier sera mis sur les étudiants, avec l'activation de différents accords de partenariat entre Ubeeqo et des universités et grandes écoles de la région de Milan ; partenariats permettant conférences sur la mobilité partagée et codes promotionnels « spécial étudiants ».

- Au Royaume-Uni, le Groupe participera - avec ses marques Europcar, Ubeeqo et E-Car club - à la Watford Jobs Fair : événement patronné par le Ministre du Commerce et de l'Industrie, qui met en relation des chercheurs d'emploi avec des employeurs potentiels. Pendant cet événement, Europcar Mobility Group mettra en avant les bénéfices de l'auto-partage auprès du public, en faisant notamment tester les véhicules électriques de sa flotte en car-sharing.

* aux côtés des marques de location traditionnelle de véhicules du portfolio de Europcar Mobility Group: Europcar, Goldcar, InterRent, Buchbinder.

CONTACTS PRESSE

Europcar Mobility Group Relations Presse

Valérie Sauteret / Marie-Anne Bénardais +33 1 30 44 98 82 europcarpressoffice@europcar.com

Publicis Consultants

Salima Djeziri +33 (0) 1 44 82 47 48 salima.djeziri@publicisconsultants.com

A propos d'Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l'un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris.

La mission de Europcar Mobility Group est d'être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicule, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures, location d'utilitaires, service de chauffeur, car-sharing ou location de voitures entre particuliers. La satisfaction des clients est au coeur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services.

Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® - marque « mid tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® - une société Européenne spécialisée dans la gestion de flotte et des solutions de mobilités à destination des entreprises et du grand public.

Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 133 pays (incluant 16 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).

Retrouvez de plus amples informations sur :www.europcar-mobility-group.comwww.ubeeqo.com

L'application Ubeeqo est disponible sur l'AppStore et sur GooglePlay