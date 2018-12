Europcar Mobility : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europcar Mobility Group a ouvert de nouvelles franchises dans 16 pays à travers ses marques Europcar, Goldcar, InterRent et Buchbinder. De ce fait, le spécialiste de la location de véhicules est maintenant présent dans 135 pays. « Notre expansion dans de nouveaux pays fait partie intégrante de notre stratégie ‘Leverage and Scale Up’ », explique le groupe, dans son communiqué. « En 2019 et au-delà, nous continuerons notre développement international avec un objectif de présence dans 170 pays à fin 2020 », conclut la société.