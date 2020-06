Europcar Mobility : Assemblée Générale Mixte d'Europcar Mobility Group du 12 juin 2020

Regulatory News:

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) s’est tenue le 12 juin 2020 au siège social de la société, 13 ter, Boulevard Berthier à Paris, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Bailly, Président du Conseil de Surveillance. Le quorum s’est établi à 56,83 %.

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et conformément à l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, cette Assemblée Générale s’est déroulée exceptionnellement sans la présence physique de ses actionnaires, à huis-clos.

Les actionnaires ont pu suivre à distance le déroulé de l’Assemblée Générale Mixte, retransmise en intégralité en direct et également disponible en différé sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : https://investors.europcar-group.com/fr/financial-documentation/shareholders-meeting.

Ce moment privilégié d’information des actionnaires a été l’occasion pour Caroline Parot, Présidente du Directoire et Luc Peligry, Directeur Financier, de faire un point sur la stratégie, de revenir sur les résultats de l’année 2019 ainsi que les résultats du premier trimestre 2020, avec un focus particulier sur la manière dont Europcar Mobility Group a réagi à la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 dès le mois de mars 2020.

Un temps spécifique a été consacré au plan d’actions du Groupe, à la fois à court terme - post crise sanitaire - et à moyen terme. Dans ce cadre, Caroline Parot a présenté les actions prévues dans l’ensemble du réseau d’agences pour accompagner les clients du Groupe à l’heure du déconfinement, en particulier sur la période estivale. Ces actions, conçues pour faciliter la vie des clients tout en leur apportant toute la sécurité requise, visent à soutenir la demande de location de véhicules. Le Groupe a ainsi travaillé sur trois axes : des mesures d’hygiène et de sécurité renforcées, la flexibilité des réservations et enfin, des offres adaptées à une période estivale pendant laquelle le trafic aérien va rester limité.

Caroline Parot a déclaré : « Alors que les restrictions de voyage sont progressivement levées, beaucoup de nos clients se réjouissent à l’idée de partir en vacances. Comme nous espérons les revoir bientôt dans l’une de nos agences, nous prenons des mesures spéciales pour offrir une expérience sûre et fluide, adaptée à leurs nouveaux besoins de déplacement et leurs nouvelles façons de voyager. Flexibilité dans les réservations, offres spéciales longues distances… nous avons pensé à tout ce qui va permettre à nos clients de voyager en toute sérénité. C’est un volet important de notre plan de redémarrage de nos activités et notre réseau est entièrement mobilisé autour de ces offres ».

Au-delà de ces présentations, l’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des trente-cinq résolutions soumises au vote. Elle a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale a approuvé la nomination de Madame Martine Gerow et Madame Sophie Flak en qualité de membres du Conseil de surveillance.

Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur l’espace investisseurs, rubrique « Informations Financières », sous-rubrique « Assemblées Générales » du site Investisseurs du Groupe : http://investors.europcar-group.com

Calendrier financier :

Résultats du 2ème trimestre 2019 28 juillet 2020 Résultats du 3ème trimestre 2019 5 novembre 2020

A propos d’Europcar Mobility Group :

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures et utilitaires, services chauffeur, autopartage (car-sharing), scooter-partage et

« private hire vehicle » (PHV – location de véhicules à des chauffeurs de type « Uber »).

La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques et cas d’usage de chaque client, que ce soit pour une heure, une journée, une semaine ou plus longtemps ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du car-sharing (BtoB, BtoC).

Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).

Pour plus de détails : www.europcar-mobility-group.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200614005055/fr/