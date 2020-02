Europcar Mobility Group : RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2019 0 25/02/2020 | 23:10 Envoyer par e-mail :

2019 > ATTEINTE DES OBJECTIFS FINANCIERS RÉVISÉS MALGRÉ UNE CONJONCTURE DIFFICILE 2020 > ATTENTION ACCRUE ACCORDÉE À L'EFFICACITÉ ET À LA CRÉATION DE VALEUR POUR LES CLIENTS, LE TOUT PORTÉ PAR LA DIGITALISATION Regulatory News: Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR): FAITS MARQUANTS 2019 Environnement difficile à la fin du 3ème trimestre et au 4ème trimestre 2019

Pression sur la croissance du chiffre d’affaires et de la marge, entraînant une accélération des programmes axés sur l’efficacité

Forte dynamique de croissance de la Business Unit Urban Mobility

Montée en puissance de la feuille de route stratégique SHIFT 2023

Dernière étape du programme transformationnel de M&A : acquisition de Fox Rent A Car ÉLÉMENTS FINANCIERS CLÉS 2019 CA de 3 022 millions d’euros, en hausse de +0,9 % sur une base organique et de +3,2 % à périmètre réel

Corporate EBITDA Ajusté en phase avec les objectifs financiers révisés publiés en octobre 2019 è310 millions d'euros hors Urban Mobility / 278 millions d'euros en intégrant cette BU

Résultat net du Groupe de 38 millions d'euros 1 (contre 71 millions hors impact de la cession de Car2Go en 2018)

(contre 71 millions hors impact de la cession de Car2Go en 2018) Ratio de versement de dividende de 34 %

Flux de Trésorerie d’Exploitation Corporate de 118 millions d'euros, soit un taux de conversion des flux de trésorerie disponibles de 42 %

Dette Corporate Nette de 880 millions d'euros Endettement financier corporate de 3,0x avant l’acquisition de Fox et de 3,2x après cette opération

Caroline Parot, Présidente du Directoire d’Europcar Mobility Group, a déclaré : « Le deuxième semestre 2019 a été riche en défis, le ralentissement économique en Europe et le Brexit pesant négativement sur nos activités de location Corporate et Loisirs. Cette situation nous a amenés à accélérer le déploiement de nos programmes d’efficacité et de standardisation afin d’adapter notre base de coûts. Finalement, dans cet environnement caractérisé par une demande plus faible qu'anticipé, ainsi que par des pressions tarifaires, nous avons atteint nos objectifs financiers révisés. La conjoncture demeurera complexe en 2020, avec des incertitudes macroéconomiques en Europe, ainsi que des difficultés liées à des questions environnementales ou d’urgences sanitaires. Par rapport à ce dernier point, bien que nous n’opérons pas directement dans la région APAC, nous suivons de près l’évolution de l’épidémie et son impact sur notre industrie comme au sein de notre Groupe, tant du côté de nos salariés que sur le plan commercial. Dans le même temps, l’année 2020 étant une étape majeure dans notre parcours vers la réalisation de nos ambitions pour 2023, nous mettrons donc particulièrement l'accent sur la qualité des revenus, l’amélioration des marges et la génération de cash flows. Ces efforts s’accompagneront du maintien de notre discipline financière, en ligne avec les objectifs de nos programmes d’efficacité. Nous visons également une forte croissance à deux chiffres de notre activité Urban Mobility, tout en réduisant significativement les pertes de cette Business Unit. Enfin, nous poursuivrons la digitalisation rapide de notre modèle “ONE Group”, avec à la clé davantage de valeur pour nos clients. Grâce à notre positionnement unique et central au sein de l’écosystème de la mobilité, nous sommes convaincus de la pertinence de notre feuille de route stratégique SHIFT 2023 : celle-ci doit nous permettre de poursuivre notre croissance, saisir les opportunités du marché sur fond de tendances à long terme extrêmement prometteuses en matière de mobilité, et créer plus de valeur pour nos clients, tout en rééquilibrant progressivement nos sources de revenus réduisant ainsi l’impact de la saisonnalité et de la volatilité sur nos activités ». __________________ 1 Avant application de la norme IFRS 16 PERSPECTIVES 2020 Vision prudente de l’environnement macro et de loisirs

Forte concentration sur l’amélioration des marges à travers des initiatives d’efficacité et de standardisation

Priorité accordée à la conversion de cash et à la poursuite de la réduction de la dette

Poursuite des investissements dans le digital et la transformation du Groupe afin d'accroître la valeur pour les clients

Forte croissance à deux chiffres du CA de la BU Urban Mobility & progression vers la rentabilité OBJECTIFS FINANCIERS 2020 Chiffre d’affaires : Croissance organique limitée, accent mis sur la qualité du chiffre d’affaires

Corporate EBITDA Ajusté pour l’ensemble du périmètre de consolidation 2 de l’ordre de 300-310 millions d’euros

de l’ordre de 300-310 millions d’euros Charges non récurrentes de l’ordre de 50 millions d'euros

Progression forte du résultat net

Génération accrue de Flux de Trésorerie d’Exploitation Corporate entraînant une réduction de la dette nette et un désendettement de 0,4x Europcar Mobility Group vous invite à participer à sa conférence téléphonique sur les résultats de l’exercice 2019 qui se tiendra : Mardi 25 février à 18h00 (heure normale d'Europe centrale) Numéros de conférence téléphonique : France : +33 (0)1 76 77 22 57

Allemagne : +49 (0) 69 2222 2018 / Royaume-Uni : +44 (0)330 336 9411 : USA : +1-323-794-2094

Code de confirmation : 1287621 Webcast : https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1281479&tp_key=0b88f3a96c ________________________ 2 Y compris les acquisitions réalisées en 2019 et la BU Urban Mobility Résultats financiers 2019 Sauf indication contraire explicite, les chiffres de l’exercice 2019 sont présentés dans les notes et tableaux avant application de la norme IFRS 16. Les chiffres publiés relatifs au quatrième trimestre et à l’exercice dans son ensemble sont présentés dans les Annexes. Application de la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019 : Europcar Mobility Group applique la méthode rétrospective simplifiée pour les comptes financiers de l’exercice 2018, sans retraitement des périodes comparatives.

Pour tout contrat de location concernant la flotte, un montant représentant le droit d’utilisation de l’actif est constaté à l’actif du bilan et une dette correspondant à l’obligation de paiement des loyers est reconnue au passif.

Les impacts de la norme IFRS 16 sont présentés dans les Annexes. Présentation des comptes de gestion Les chiffres correspondant à l’exercice 2019 sont présentés avant et après la performance de la BU Urban Mobility en termes de Corporate EBITDA. À compter de 2020 : Le Groupe intégrera dans l’ensemble de ses chiffres la performance de la Business Unit Urban Mobility. Performance publiée pour l’ensemble de l’exercice En millions d'euros, sauf mention particulière 2019 2018 Variation Volumes de jours de location (en millions) 91,0 87,7 3,7% Flotte moyenne (en milliers) 328,0 315,9 3,8% Taux d'utilisation financière de la flotte 76,0% 76,1% Chiffre d'affaires 3 022 2 929 3,2% Corporate EBITDA ajusté 278 327 -15,0% Marge de corporate EBITDA ajusté 9,2% 11,2% Corporate EBITDA ajusté hors Mobilité 310 350 -11,4% Marge de corporate EBITDA ajusté hors Mobilité 10,4% 12,1% Résultat opérationnel 240 369 -35% Dont produit de cession issu de la vente de Car2Go 69 Flux de trésorerie disponibles corporate 118 135 -12% Dette nette corporate - fin de période 880 795 Proforma Ratio Dette nette corporate / EBITDA 3,2 2,4 Proforma Ratio Dette nette corporate / EBITDA - Exclu Fox 3,0 BÉNÉFICES & PERTES EN 2019 1. Activités & Marges après coûts variables en 2019 Le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 3 022 millions d’euros au titre de l’exercice 2019, en hausse de +3,2 %. Le CA progresse de +0,9 % à périmètre et taux de change constants (c-à-d hors franchisés au Danemark et en Norvège, et hors Fox, acquis en 20193), avec une hausse de +2,2 % au 4ème trimestre. La croissance au cours de l’exercice se décompose comme suit : BU Cars +0,5 %, Vans & Trucks +5,4 %, Low Cost -3,9 %, Urban Mobility +36,8 %. Si différentes tendances sont visibles selon les BU (Business Units), le Groupe a été confronté, comme indiqué au 3ème trimestre, à une demande de volumes plus faible que prévu, suite au ralentissement économique mondial qui s’est montré particulièrement sévère au Royaume-Uni et en Irlande en raison des incertitudes liées au Brexit. L'évolution de la croissance du chiffre d’affaires a entraîné une pression tarifaire accrue, notamment à partir du mois de septembre. La BU Cars a enregistré en 2019 un repli de 2,5 % des revenus des activités Corporate, en raison notamment du gel des déplacements imposé à la fin de l’année par certains Grands comptes Corporate, et ce malgré une performance solide pour les PME. Europcar Mobility Group a réaffecté une partie de sa flotte vers le segment Loisirs de manière proactive afin de compenser la baisse des volumes des clients Corporate. Cette initiative a permis de dégager une croissance des revenus de +3,4 %, avec néanmoins une tarification moins élevée. La BU Vans & Trucks a connu une bonne croissance du chiffre d’affaires (+5,4 %) tandis que la BU Urban Mobility a enregistré une augmentation impressionnante du chiffre d’affaires de (+36,8 %), marquée par une accélération au cours du 4ème trimestre (+42 %). A l’échelle du Groupe, le taux d'utilisation et le coût unitaire de la flotte (respectivement 76,0 % et 226 euros) demeurent stables en 2019 par rapport à l’exercice 2018. À taux de change constants et hors Urban Mobility et Fox Rent A Car, la marge après coûts variables des BU s'élève à 1 224 millions d’euros, faisant apparaître une baisse limitée de -1% par rapport à 2018 pour une marge de 40,5%. Cette variation fut portée au deuxième semestre 2019 par une hausse des coûts de la flotte reflétant principalement une augmentation de la taille de la flotte (+2,9 % en moyenne), ainsi que l’amélioration du mix de la flotte, une taxation accrue des émissions de CO 2 et quelques impacts défavorables liés à la gestion de dommages, qui ont eu pour effet de contrebalancer la dynamique positive du premier semestre. En même temps, l’acquisition de clientèle s’est développée de manière mécanique en raison de la réaffectation d’une partie de la flotte vers le segment Loisirs. ___________________ 3 Hors Fox, consolidé depuis le 1er novembre 2019 (CA de 37 millions d’euros) et hors franchisés acquis au Danemark et en Norvège consolidés le 1er juillet 2019 (CA de 29 millions d’euros) Zoom sur l’activité & la marge après coûts variables des BU BU Cars : revenus impactés par la conjoncture économique à la fin du 3ème trimestre 2019 CARS Q4 2019 Q4 2018 FY 2019 FY 2018 Chiffre d'affaires (€m) 488 468 2 157 2 121 Variation à périmètre constant (%) 2,4% 0,5% Variation du chiffre d'affaires publié (%) 4,3% 1,7% Marge après coûts variables (€m) 186 200 892 910 Marge après coûts variables (%) 38,0% 42,7% 41,4% 42,9% * Q4 2018 PF revenue À périmètre réel, la BU Cars enregistre un chiffre d’affaires de 2 157 millions d’euros en 2019, en hausse de +1,7 %. À périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires progresse de +0,5 % au titre de l’exercice, dont une croissance de +2,4 % au 4ème trimestre. À périmètre constant, le Groupe affiche une hausse de + 1,1 % du nombre de jours de location et une baisse de -0,3 % du chiffre d’affaires par jour de location en 2019. Le chiffre d’affaires par jour de location comprend une augmentation de +1,1 % au 4ème trimestre. En dépit de la bonne performance des PME, le segment B2B (diminution de -2,5 % du chiffre d’affaires locatif en 2019) a souffert au cours de l’exercice d’un repli du segment des grands comptes. La baisse de deux chiffres des revenus de ce segment s’explique par : Le choix volontaire et avantageux d’arrêter de travailler avec un certain nombre de grands comptes corporate à faible rentabilité au Royaume-Uni et en Allemagne afin de maintenir la rentabilité ;

L’impact du Brexit au Royaume-Uni / en Irlande ;

Le gel des déplacements imposé à partir de fin août par de grands comptes dans plusieurs pays (notamment le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France). Le Groupe a réagi rapidement à cet environnement en réaffectant vers le segment Loisirs une partie de sa flotte Corporate. Cette initiative s’est traduite par un impact positif sur le taux d'utilisation de la flotte, qui a progressé d’un point pour s’établir à 76,1 % pour la BU au titre de l’exercice (sur une base proforma). Le chiffre d’affaires locatif du segment Loisirs enregistre une hausse de +3,4% au titre de l’exercice 2019. Le mois de décembre a été plus que satisfaisant, notamment en France, en Allemagne, en Italie et en Australie, avec toutefois une baisse de -0,9 % du chiffre d’affaires par jour de location sur l’année. Europcar Mobility Group enregistre en 2019 une marge après coûts variables de 892 millions d’euros pour la BU Cars, en baisse d’environ -2 % par rapport à 2018 et de -3,4 % à périmètre constant : la BU a subi l’impact de faibles volumes Corporate (gel des déplacements), d’une demande Loisirs en-deçà des attentes dans certains marchés et d’une augmentation des coûts unitaires de la flotte (amélioration du mix de la flotte afin de répondre à la demande des clients, coûts d’acquisition plus élevés dans le canal de vente indirecte et en raison de hausses des taxes sur les véhicules). Ces impacts n’ont pas été répercutés sur les clients en raison de l’environnement tarifaire difficile. Vans & Trucks : performance positive marquée par une demande solide conjuguée à une tarification à la baisse VANS & TRUCKS Q4 2019 Q4 2018 FY 2019 FY 2018 Chiffre d'affaires (M€) 102 93 366 344 Variation du chiffre d'affaires publié (%) 9,9% 6,2% Marge après coûts variables (€m) 42 42 142 139 Marge après coûts variables (%) 40,7% 44,9% 38,9% 40,4% À périmètre réel, le Groupe enregistre une bonne performance, avec une croissance de son chiffre d'affaires total de + 6,2 % à 366 millions d’euros dans la plupart des pays : France, Espagne, Irlande, Portugal et Allemagne. Dans le cadre de son chiffre d’affaires locatif, le Groupe affiche une hausse de +9,5% du nombre de jours de location, couplée avec une baisse de -3,5% du chiffre d’affaires par jour de location, s'expliquant principalement par des effets de durée et de mix entre les segments Affaires et Loisirs. La stratégie mise en œuvre à l’égard du segment Corporate / PME continue de porter ses fruits à travers des durées de location plus longues et le déploiement de nouveaux « supersites » dans les principaux pays : ces sites affichent une croissance à deux chiffres des revenus en 2019 et représentent 18 % du chiffre d’affaires de la BU Vans & Trucks. En 2019, le Groupe enregistre une marge après coûts variables de 142 millions d’euros, en hausse de +2 %, avec quelques augmentations de coûts de dommages et de maintenance dans les coûts opérationnels de la flotte. Low Cost : bonnes performances en matière de bénéfices malgré une forte pression tarifaire La BU Low Cost comprend la société Fox Rent A Car, consolidée pour une période de 2 mois en 2019 LOW COST Q4 2019 Q4 2018 FY 2019 FY 2018 Chiffre d'affaires (€m) 94 63 411 389 Variation du chiffre d'affaires publié (%) 49,8% 5,5% Variation à périmètre constant (%) -9,4% -3,1% Marge après coûts variables (€m) 26 9 156 141 Marge après coûts variables (%) 27,4% 14,6% 38,0% 36,6% À périmètre réel, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 411 millions d’euros, en hausse de +5,5%. Le chiffre d’affaires est toutefois en baisse de -3,1 % à périmètre et taux de change constants en raison d’un environnement concurrentiel particulièrement intense en Espagne et au Royaume-Uni qui a impacté à la fois la demande et la tarification. La performance est solide en France, au Portugal, en Croatie et en Turquie. Le nombre de jours de location progresse de +1,9 % tandis que le chiffre d’affaires par jour de location est en repli de -3,5 %. Suite à une année d’intégration, Goldcar a réalisé des progrès significatifs sur son NPS, positif pour la première fois en 2019. Europcar Mobility Group a su s’adapter rapidement à l’environnement en mettant en place une maîtrise rigoureuse des coûts. La marge après coûts variables s’affiche donc en hausse de +0,8 % sur l’année à périmètre et taux de change constants – et en hausse de +11% à 156 millions d’euros à périmètre actuel. La mise en œuvre des programmes de synergies, conjuguée à une structure des coûts avantageuse, permet à la BU Low Cost de générer le niveau de rentabilité le plus élevé du Groupe. Business Unit Urban Mobility : Une année plus que positive avec une forte croissance du chiffre d’affaires et une tendance positive en termes de prix. Investissements de développement en phase avec les objectifs financiers Urban Mobility Q4 2019 Q4 2018 FY 2019 FY 2018 Chiffre d'affaires (€m) 14 10 49 36 Variation du chiffre d'affaires publié (%) 44,0% 36,8% Créée en 2017, la BU Urban Mobility exploite nos services d’auto-partage en boucle fermée destinés aux particuliers et aux entreprises, ainsi que notre offre de services chauffeur B2B et notre offre de location dédiée aux chauffeurs VTC. La BU enregistre en 2019 une forte croissance de son chiffre d’affaires, qui s’établit à 49 millions d’euros, en hausse de +36,8 % (avec une croissance de +44 % au 4ème trimestre). Chacun des trois segments – Auto-partage, services chauffeur et VTC – ont contribué à cette performance. L’activité principale d’auto-partage affiche la croissance du chiffre d’affaires la plus forte de la BU au titre de l’exercice (plus de +50 %) : Ubeeqo enregistre notamment une augmentation des réservations récurrentes et un pouvoir de tarification positif, tout en développant sa flotte tout au long de l’année (4 200 véhicules fin 2019). 250 000 clients par an étaient déjà inscrits en tant que clients mensuels actifs. Ces chiffres confortent la vision du modèle comme une alternative attractive à l’achat d’un véhicule, répondant bien aux attentes des utilisateurs comme des villes. Compte tenu de la nature de l’activité, intimement liée au mode de vie urbain, aux nouvelles habitudes de consommation et aux spécificités de chaque zone géographique, Ubeeqo a, dès son origine, adopté une approche souple à travers le développement progressif de son offre dans certaines villes. À présent, le Groupe est actif dans 8 villes européennes (Dublin, Cork, Paris, Londres, Madrid, Hambourg, Barcelone et Milan). Ubeeqo a remporté en 2019 un appel d’offres lancé par la Mairie de Paris, aux termes duquel la société gère actuellement près de 1 100 véhicules. La BU a mis fin à ses activités B2C à Berlin en 2019 en raison de l’intensité de la concurrence, et privilégie actuellement un fort développement de l’auto-partage B2B. Dans le cadre de sa stratégie de montée en puissance, Ubeeqo est d’ores et déjà rentable dans 2 villes et s'emploie à accélérer le rythme vers la rentabilité à l’échelle de la BU au cours de l’année à venir, notamment avec le développement d’un modèle de franchise. En ce qui concerne les services chauffeur, l’activité de la société britannique Brunel, tout en souffrant de l’environnement B2B atone, a néanmoins atteint une croissance à deux chiffres par rapport à 2018. (+19%). Depuis 2019, la Business Unit Urban Mobility s’adresse également au marché du PHV (Private Hire Vehicle – location de véhicules à des chauffeurs « type Uber ») à travers des partenariats avec de grands acteurs du VTC, pour lesquels la BU sert de fournisseur et gestionnaire de flotte. Cette activité a connu une forte dynamique au cours des 12 derniers mois avec environ 2 000 véhicules en location au Royaume-Uni et en France, témoignant ainsi d’un fort potentiel de croissance pour les années à venir, tant en Europe qu’aux États-Unis. Dans ce contexte, la BU est en bonne voie pour réduire considérablement ses pertes en 2020, de 10 millions d’euros au niveau du Corporate EBITDA. 2. Du Corporate EBITDA Ajusté au résultat net en 2019 €m FY 2019 FY 2018 % variation % variation à périmètre constant Chiffres d'affaires 3 022 2 929 3,2% 0,9% Croissance des volumes 3,7% 2,2% Marge après coûts variables 1 224 1 231 -0,6% -2,9% En % du chiffre d'affaires 40,5% 42,0% Frais gérénaux du réseau (464) (428) 8,5% 5,1% En % du chiffre d'affaires 15,4% 14,6% Frais généraux du siège (361) (355) 1,7% -0,4% En % du chiffre d'affaires 11,9% 12,1% Charges financières relatives à la flotte (120) (121) -0,3% -2,8% Charges financières flotte par unité (30) (32) -5,1% -6,0% Corporate EBITDA Ajusté 278 327 -15,0% -16,1% En % du chiffre d'affaires 9,2% 11,2% Incluant Corporate EBITDA Ajusté Mobilité Urbaine -32 -23 38,5% 38,5% Corporate EBITDA Ajusté hors Mobilité Urbaine 310 350 -11,4% -12,5% In % of revenue 10,4% 12,1% À périmètre et taux de change constants (soit hors l’acquisition de Fox Rent A Car et des franchisés au Danemark et en Finlande), les coûts dans le cadre de la marge après coûts variables sont en hausse de +1,9 %, en raison de : La progression de +3,7 % du nombre de jours de location à l’échelle globale.

L’augmentation de +5,1 % des coûts de réseaux du Groupe, qui s’établissent à 464 millions d’euros en 2019. Outre la hausse liée à la progression des volumes de l’activité (+3,7 % en nombre de jours de location), cette évolution reflète l’augmentation du salaire minimum dans certains pays et, dans une moindre mesure, l'inflation de l'immobilier et des initiatives de développement de certains supersites au profit de la BU Vans & Trucks.

Une bonne maîtrise des coûts des sièges sociaux, qui affichent une léger recul en 2019 à périmètre constant. Cette constance reflète le déploiement des programmes de réduction des coûts HQ 2020 ayant généré au cours de l’année des économies brutes de 10 millions d’euros, contrebalancées par des augmentations de salaires et la poursuite d’investissements dans le digital.

Les coûts de financement de la flotte sont bien maîtrisés, faisant apparaître une diminution de -2,8 % au cours de l’année suite au refinancement réalisé en 2018. Par suite des éléments susmentionnés, le Corporate EBITDA Ajusté (hors impact de la BU Urban Mobility) s’élève à 310 millions d’euros, en baisse de -11,4 % en 2019, et à 278 millions d’euros en intégrant cette BU. La BU Urban Mobility enregistre un Corporate EBITDA de -32 millions d’euros en 2019 contre -23 millions d’euros en 2018, ce qui reflète la mise en œuvre du contrat remporté au 2ème trimestre 2019 avec la Mairie de Paris, ainsi qu’une performance moins forte de l’activité de services chauffeur dans le périmètre britannique, malgré une amélioration très nette de cette activité au 4ème trimestre. En millions d'euros 2019 2018 Change Corporate EBITDA Ajusté 278,3 327,3 -15,0% Dotations aux amortissements (48,0) (44,4) 8,2% Autres charges et produits non récurrents (58,2) (48,1) Produit de cession de la vente de Car2Go 68,5 Résultat financier hors flotte (101,2) (110,6) -8,4% Résultat avant impôts 70,8 192,7 -63,2% Impôt sur le résultat (32,9) (52,0) -36,7% Quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence - (1,3) Résultat net 38,0 139,4 -72,8% Dont produit de cession issu de la vente de Car2Go 65,9 Résultat financier Les coûts de financement nets non liés à la flotte s’élèvent à 101 millions d’euros en 2019 contre 111 millions d’euros en 2018, en raison principalement du refinancement de la dette Corporate (émission obligataire de 450 millions d’euros avec coupon à 4,0 % destinée à refinancer une souche obligataire de 600 millions d’euros assortie d’un coupon à 5,75 %) et de certains effets de change favorables. Charges non récurrentes Le Groupe enregistre en 2019 une charge de -58 millions d’euros sur éléments non récurrents, contre -48 millions en 2018 (hors le produit de 68,5 millions d’euros de la cession de car2go en 2018). Les deux tiers des coûts encourus en 2019 sont liés aux programmes d'optimisation sur le réseau de stations et des sièges sociaux Groupe. Les coûts restants reflètent des dépenses M&A et des coûts exceptionnels répartis entre les différents pays. Les charges d'Impôts s'élèvent à 33 millions d’euros en 2019, pour un taux d’imposition de 26 % des revenus avant impôts et avant éléments non récurrents, contre un taux de 30 % en 2018. Résultat net Le Groupe a enregistré un bénéfice net de 38 millions d’euros, par rapport à un bénéfice net de 73,5 millions d’euros en 2018 hors impact de la plus-value exceptionnelle générée par la cession de la participation du Groupe dans car2go et hors impact de la norme IFRS 16. FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES CORPORATE & DETTE CORPORATE NETTE EN 2019 1. Flux de Trésorerie d’Exploitation Corporate en 2019 Les Flux de Trésorerie d’Exploitation Corporate s’élèvent à 118 millions d’euros en 2019 contre 135 millions d’euros en 2018 pour un taux de conversion des flux de trésorerie disponibles de 42 %. La baisse limitée des Flux de trésorerie d’exploitation corporate (-17 millions d’euros) par rapport à l’année dernière traduit une gestion rigoureuse des besoins en fonds de roulement et la capacité à surmonter une performance médiocre au 4ème trimestre 2018 : la variation du fonds de roulement correspond à +2 millions d’euros contre -31 millions d’euros en 2018. Les Flux de Trésorerie d’Exploitation Corporate comprennent des dépenses d'investissement de 75 millions d’euros, des éléments non récurrents pour 55 millions d’euros, ainsi que 30 millions d’euros d’impôts. 2. Dette Corporate Nette : taux d'endettement de 3,0x avant l’acquisition de Fox la 31 décembre 2019 La Dette Corporate Nette atteint 880 millions d’euros en 2019. Sont compris dans ce chiffre des acquisitions d’un montant de 108 millions d’euros (dont les franchisés nordiques du Groupe en Norvège et en Finlande, ainsi que Fox Rent A Car aux États-Unis), des charges d’intérêts sur dette nette Corporate à haut rendement d’un montant de 53 millions d’euros et extourne des charges financières relatives à la flotte encourues l’année précédente de 63 millions (résultant notamment de la pleine intégration de Goldcar dans le programme de titrisation du Groupe), le programme de rachat d’actions pour 42 millions d’euros, le versement d’un dividende de 39 millions d’euros, ainsi que des coûts de transaction et des coûts non liés à la flotte d’un montant de 33 millions d’euros. L’endettement financier net corporate du Groupe s’élève à 3,2x fin décembre (Fox compris) et à 3,0x avant l’acquisition de Fox, en conformité avec les objectifs financiers révisés. PERSPECTIVES 2020 ACTUALISÉES En 2020, plusieurs incertitudes macroéconomiques en Europe (faible croissance du PIB, effets économiques post-Brexit...) subsisteront, alors que notre industrie continuera à évoluer dans un contexte de réglementations accrues (taxes sur les émissions de CO2, expansion des VE...). Concernant la récente épidémie de Covid 19 : depuis le début de l'année, Europcar Mobility Group procède à une évaluation complète de son exposition au virus Covid 19, tant du point de vue de ses employés que de celui de l'entreprise, avec une équipe pluridisciplinaire, sous la direction de l’équipe de Direction. Le groupe n'opère pas directement dans la région APAC, à l'exception de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, actuellement impactées par des flux touristiques moins importants. Le Groupe examine quotidiennement l'évolution de l'épidémie et son éventuelle expansion et prendra en conséquence toutes les mesures appropriées avant la haute saison, en tirant parti de la flexibilité de son modèle de sourcing de la flotte. La Direction reste activement focalisée sur la mise en œuvre de la stratégie du Groupe : se concentrer sur l'amélioration des marges par des mesures d'efficacité, poursuivre la forte croissance à deux chiffres des revenus de ses activités de mobilité urbaine avec une plus grande absorption des coûts et poursuivre les investissements du groupe dans le digital, afin de créer une plus grande valeur pour les clients. Points clés & priorités : Vision prudente de l’environnement macro et du segment loisirs

Forte concentration sur l’amélioration des marges à travers des initiatives d’efficacité et de standardisation

Priorité accordée à la conversion de cash et à la poursuite de la réduction de la dette

Poursuite des investissements dans le digital et dans la transformation du Groupe afin d'accroître la valeur pour les clients

Forte croissance à deux chiffres du CA de la BU « Urban Mobility » et progression vers la rentabilité Chiffre d’affaires : Croissance organique limitée, accent mis sur la qualité du chiffre d’affaires Attention accrue accordée au segment Corporate Forte croissance à deux chiffres de la BU Urban Mobility

Corporate EBITDA Ajusté pour l’ensemble du périmètre de consolidation 4 de l’ordre de 300-310 millions d’euros : Contribution positive mais limitée de Fox, consolidé sur 12 mois.

pour l’ensemble du périmètre de consolidation de l’ordre de 300-310 millions d’euros : Charges non récurrentes de l’ordre de 50 millions d'euros Progression forte du résultat net Génération accrue de Flux de Trésorerie d’Exploitation Corporate entraînant une réduction de la dette nette ; et un désendettement de 0,4x Versement de 30 % du résultat net du Groupe _________________________ 4 Y compris les acquisitions réalisées en 2019 et la BU Urban Mobility Calendrier Investisseurs Résultats du 1er trimestre 2020 27 avril 2020 AG 28 avril 2020 A propos d’Europcar Mobility Group Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de véhicules, services chauffeur, auto-partage (car-sharing) et scooter-partage. La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européenne du car-sharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 20 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires). Déclarations prospectives Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futurs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des prévisions et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et/ou des attentes concernant des résultats financiers, des évènements, des opérations et des services et le développement de produits futurs, ainsi que des déclarations concernant la performance ou des évènements. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les termes « s’attend à », « prévoit », « pense », « a l’intention de », « estime », « planifie », « projette », « peut », « pourrait », « devrait », ou ces mêmes expressions et autres similaires à la forme négative. Les déclarations prospectives ne sont pas la garantie des performances futures et sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses concernant Europcar Mobility Group, ses filiales et investissements, aux tendances de leur secteur, aux dépenses d’investissement et acquisitions futures, à l’évolution des passifs éventuels, à l’évolution de la conjoncture économique mondiale, ou à celle relative aux principaux marchés d’Europcar Mobility Group, aux conditions concurrentielles sur le marché et aux facteurs réglementaires. Ces évènements sont incertains et leur issue pourrait se révéler différente des attentes actuelles, ce qui pourrait affecter les objectifs annoncés. Les résultats réels peuvent différer significativement de ceux qui sont projetés ou sous-entendus dans les présentes déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Sous réserve de dispositions légales applicables, Europcar Mobility Group n’assume aucune obligation de réviser ni de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’évènements futurs. Les résultats et performances du Groupe peuvent également être affectés par divers risques et incertitudes, y compris de façon non exhaustive, les risques mentionnés dans la rubrique « Facteurs de risques » du document de référence annuel enregistré par l’Autorité des marchés financiers le mercredi 27 mars 2019 sous le numéro R.18-020 et également disponible sur le site Internet du Groupe : www.europcar-mobility-group.com. Le présent communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat de valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans une quelconque juridiction. Retrouvez de plus amples informations sur le site : www.europcar-mobility-group.com Annexe 1 – Chiffre d’affaires par Business Unit et Compte de Résultat (Compte de Gestion) En millions d'euros 2019 2018 Variation BU Cars 2 157,4 2 120,7 1,7% BU Vans & Trucks 365,7 344,2 6,2% BU Low Cost 373,4 389,1 (4,0)% FOX 37,2 - BU Mobilités Urbaines 49,0 35,6 37,4% BU International Coverage 39,7 39,7 0,1% Chiffre d'affaires 3 022,4 2 929,3 3,2% Incl. IFRS16 IFRS 16 impact Excl. IFRS16 Excl. IFRS16 en millions d'euros 2019 2018 Variation Chiffre d'affaires 3 022,4 - 3 022,4 2 929,3 3,2% Coûts de détention de la flotte, hors interêts estimés inclus dans les locations simples (755,6) (1,8) (753,8) (707,8) 6,5% Coûts liés à l'exploitation, la location et aux produits des activités ordinaires de la flotte de véhicules (1 006,5) 38,3 (1 044,8) (990,3) 5,5% Marge après couts variables 1 260,3 36,5 1 223,8 1 231,1 (0,6%) Marge 41,7% 0,0% 40,5% 42,0% Charges de personnel (522,3) - (522,3) (500,3) 4,4% Frais généraux du siège et du réseau (240,9) 74,1 (315,0) (294,3) 7,0% Autres produits 12,0 0,0 12,0 11,8 1,9% Charges de personnel, frais généraux du siège, du réseau, IT et autres (751,2) 74,1 (825,3) (782,9) 5,4% - Charges financières relatives à la flotte (67,9) - (67,9) (65,8) 3,2% Intérêts estimés inclus dans les locations simples (52,4) - (52,4) (55,2) (5,1%) Charges financières relatives à la flotte, y compris intérêts estimés inclus dans les locations simples (120,2) - (120,2) (121,0) (0,6%) Corporate EBITDA Ajusté 388,9 110,6 278,3 327,3 (15,0%) Marge 12,9% 0,0% 9,2% 11,2% Dotations aux amortissements (151,5) - (48,0) (44,4) 8,2% Autres charges et produits non récurrents (58,2) - (58,2) 20,4 Résultat financier hors flotte (116,4) - (101,2) (110,6) (8,4%) Résultat avant impôts 62,7 (103,6) 70,8 192,7 (63,2%) Impôt sur le résultat (32,9) - (32,9) (52,0) (36,7%) Quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence - (15,2) - (1,3) Résultat net 29,8 (8,2) 38,0 139,4 (72,8%) Annexe 2 – Compte de résultat IFRS En milliers d'euros Au 31 décembre 2019 (*) Au 31 décembre 2019 before IFRS 16 Au 31 décembre 2018 Produits des activités ordinaires 3 022 386 3 022 386 2 929 289 Coûts de détention de la flotte de véhicules (805 539) (806 158) (763 027) - Charges de loyer au titre des contrats de location simple 0 0 (339 336) - Charges nettes d’amortissement des véhicules (674 999) (675 618) (329 254) - Autres coûts de détention de la flotte (130 540) (130 540) (94 438) Coûts liés à l'exploitation, la location, et aux produits des activités ordinaires de la flotte de véhicules (1 006 517) (1 044 800) (990 302) Charges de personnel (522 300) (522 300) (500 336) Frais généraux du siège et du réseau (240 870) (314 981) (294 337) Dotations aux amortissements non-liées à la flotte (151 538) (47 983) (44 361) Autres produits 11 998 11 998 11 778 Résultat opérationnel courant 307 620 298 162 348 704 Autres produits et charges non courants (58 228) (58 228) 20 374 Résultat opérationnel 249 392 239 934 369 078 Coût de l'endettement financier net lié à la flotte de véhicules (70 468) (67 890) (65 812) Coût de l'endettement financier net lié aux autres emprunts (77 529) (62 305) (64 366) Autres charges financières nettes (38 895) (38 895) (46 195) Résultat financier (186 892) (169 090) (176 373) Résultat avant impôts 62 500 70 844 192 705 Impôt sur le résultat (32 885) (32 885) (51 968) Quote-part dans le résultat des entreprises associées 0 0 (1 327) Résultat net 29 615 37 959 139 410 (*) Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16 (utilisation de la méthode prospective sans retraitement de l’exercice précédent). Annexe 3 – Rapprochement des comptes consolidés et des comptes de gestion et comptes de gestion du quatrième trimestre Incl. IFRS16 Excl. IFRS16 Incl. IFRS16 Excl. IFRS16 T4 2019 T4 2019 T4 2018 En millions d'euros 2019 2019 2018 236,7 209,8 201,2 EBITDA consolidé ajusté 1 128,5 1 016,1 1 027,8 (140,7) (79,5) (61,4) Dépréciation de la flotte (IFRS) (617,2) (329,8) (295,4) (6,1) (70,8) (70,0) Dépréciation de la flotte incluse dans les contrats de location simple (2,3) (287,8) (284,2) (146,8) (150,4) (131,4) Dépréciation de la flotte totale (619,4) (617,6) (579,6) (11,6) (11,6) (13,9) Intérêts estimés inclus dans les loyers de locations simples (52,4) (52,4) (55,2) (18,6) (18,6) (16,5) Charges financières relatives à la flotte (67,9) (67,9) (65,8) (30,2) (30,2) (30,4) Charges financières relatives à la flotte, y compris intérêts estimés inclus dans les locations simples (120,2) (120,2) (121,0) 59,7 29,2 39,4 EBITDA Corporate Ajusté 388,9 278,3 327,3 (38,7) (14,9) (12,7) Dotations aux amortissements (151,5) (48,0) (44,4) 18,6 18,6 16,5 Extourne des charges financières relatives à la flotte 67,9 67,9 65,8 11,6 11,6 13,9 Extourne des intérêts estimés inclus dans les loyers de locations simples 52,4 52,4 55,2 51,1 44,5 57,1 Résultat opérationnel courant ajusté 357,6 350,5 403,9 (11,6) (11,6) (13,9) Intérêts estimés inclus dans les loyers de locations simples (52,4) (52,4) (55,2) 39,5 32,8 43,3 Résultat opérationnel courant 305,2 298,2 348,7 Incl. IFRS16 Excl. IFRS16 Excl. IFRS16 en millions d'euros T4 2019 T4 2018 Variation Chiffre d'affaires 707,7 707,7 643,6 10,0% Coûts de détention de la flotte, hors interêts estimés inclus dans les locations simples (184,3) (187,9) (165,8) 13,4% Coûts liés à l'exploitation, la location et aux produits des activités ordinaires de la flotte de véhicules (244,2) (258,0) (227,1) 13,6% Marge après couts variables 279,2 261,8 250,8 4,4% Marge 39,4% 37,0% 39,0% Charges de personnel (127,5) (127,5) (113,8) 12,1% Frais généraux du siège et du réseau (67,7) (80,8) (69,1) 16,9% Autres produits 6,0 6,0 2,0 202,7% Charges de personnel, frais généraux du siège, du réseau, IT et autres (189,2) (202,3) (180,9) 11,8% Charges financières relatives à la flotte (18,6) (18,6) (16,5) 12,3% Intérêts estimés inclus dans les locations simples (11,6) (11,6) (13,9) (16,0%) Charges financières relatives à la flotte, y compris intérêts estimés inclus dans les locations simples (30,2) (30,2) (30,4) (0,6%) Corporate EBITDA Ajusté 59,7 29,3 39,5 (25,9%) Marge 8,4% 4,1% 6,1% Dotations aux amortissements (38,7) (14,9) (12,7) 17,5% Autres charges et produits non récurrents (17,7) (17,7) (20,5) (14,0%) Résultat financier hors flotte (21,0) (17,4) (39,4) (55,9%) Résultat avant impôts (17,7) (20,7) (33,2) Impôt sur le résultat (12,8) (12,8) 4,5 Quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 0,2 0,2 (0,1) Résultat net (30,2) (33,3) (28,8) Annexe 4 – Impact de la norme IFRS 16 sur les Comptes Consolidés, le Corporate EBITDA Ajusté et le Bilan La norme IFRS 16 est la nouvelle norme sur les contrats de location, avec une première entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Un montant représentant le droit d’utilisation de l’actif loué pendant la durée du contrat est constaté à l’actif du bilan et une dette correspondant à l’obligation de paiement des loyers est reconnue au passif, et ce pour tout contrat de location. Europcar Mobility Group applique la méthode rétrospective simplifiée, sans retraitement des périodes comparatives. Les principaux impacts sur les comptes consolidés 2019 sont les suivants : Compte de résultat (en millions d'euros) Publié au 31 décembre 2018 Au 31 décembre 2019 avant retraitement Application d'IFRS 16 Publié au 31 décembre 2019 Chiffre d'affaires 2 929 3 022 - 3 022 Coûts de la flotte, coûts liés à l'exploitation et la location (1 753) (1 851) 39 (1 812) Charges de personnel (500) (522) - (522) Frais généraux du siège et du réseau (294) (315) 74 (241) Dotations aux amortissements (44) (48) (104) (152) Autres produits 12 12 - 12 Résultat opérationnel courant 349 298 9 308 Résultat opérationnel 369 240 9 249 Résultat financier (176) (169) (18) (187) Résultat avant impôts 193 71 (8) 63 Résultat net 139 38 (8) 30 Retraitement du Corporate EBITDA Ajusté Publié au 31 décembre 2018 Au 31 décembre 2019 avant retraitement Application d'IFRS 16 Publié au 31 décembre 2019 Résultat opérationnel courant 349 298 9 308 Dotations aux amortissements 44 48 104 152 Charges financières relatives à la flotte (66) (68) (3) (70) Corporate EBITDA Ajusté calculé 327 278 110 389 Bilan (en millions d'euros) Au 31 décembre 2019 Actif: 463 - Immobilisations corporelles 334 - Flotte inscrite au bilan 129 Passif: 471 - Dettes de loyers non courants (> 1 an) 283 - Dettes de loyers courants(< 1 an) 188 Annexe 5 – Bilan IFRS En milliers d'euros Au 31 dec Au 31 dec Au 31 dec 2019 (*) 2019 avant IFRS 16 2018 ACTIF Goodwill 1 169 740 1 169 740 1 029 845 Immobilisations incorporelles 1 016 084 1 016 084 986 016 Immobilisations corporelles 518 346 171 545 159 247 Autres actifs financiers non courants 73 905 73 905 66 012 Instruments financiers non courants 0 0 1 544 Actifs d'Impôt différé 119 740 119 740 58 209 Total des actifs non courants 2 897 815 2 551 014 2 300 873 Stocks 29 563 29 563 26 536 Flotte inscrite au bilan 3 210 147 3 080 646 2 434 448 Créances et assimilées liées à la flotte de véhicules 966 423 966 423 753 370 Clients et autres débiteurs 487 618 487 618 481 264 Actifs financiers courants 14 844 14 844 11 970 Actifs d'impôt exigibles 34 023 34 023 37 547 Trésorerie soumise à restrictions 116 518 116 518 90 490 Trésorerie et équivalents de trésorerie 527 019 527 019 358 138 Total des actifs courants 5 386 155 5 256 654 4 193 763 Total de l'actif 8 283 970 7 807 668 6 494 636 Capitaux propres Capital social 163 884 163 884 161 031 Primes d'émission 701 229 701 229 692 255 Réserves (199 924) (199 924) (165 487) Résultats accumulés non distribués 171 992 180 338 201 417 Capitaux propres - Part du Groupe 837 181 845 527 889 216 Participations ne donnant pas le contrôle 642 643 651 Total des capitaux propres 837 823 846 170 889 867 PASSIF Passifs financiers 1 812 604 1 812 604 1 740 667 Dette de loyers et intérêts associés non courants 292 174 0 0 Instruments financiers non courants 64 161 64 161 60 415 Passifs liés aux avantages du personnel 161 565 161 565 142 358 Provisions non courantes 5 132 5 132 2 925 Passif d'Impôt différé 212 046 212 046 173 799 Autres passifs non courants 159 159 220 Total des passifs non courants 2 547 841 2 255 667 2 120 384 Part à moins d'un an des passifs financiers 2 994 090 2 994 090 2 006 533 Dette de loyers et intérêts associés courants 192 474 0 0 Avantages du personnel 3 275 3 275 3 192 Provisions courantes 219 950 219 950 220 893 Dettes d'impôts exigibles 46 494 46 494 23 025 Dettes et assimilées liées à la flotte de véhicules 813 128 813 128 644 169 Fournisseurs et autres dettes 628 895 628 893 586 573 Total des passifs courants 4 898 306 4 705 830 3 484 385 Total du passif 7 446 147 6 961 497 5 604 769 Total du passif et des capitaux propres 8 283 970 7 807 667 6 494 636 (*) Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16 (utilisation de la méthode prospective sans retraitement de l’exercice précédent). Annexe 6 – Flux de trésorerie IFRS En milliers d'euros Au 31 décembre 2019 (*) Au 31 décembre 2019 before IFRS 16 Au 31 décembre 2018 Résultat avant impôt 62 500 70 845 192 705 Extourne des éléments suivants Amortissement et dépréciation des immobilisations corporelles (1) 125 747 22 192 20 424 Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles 25 198 25 198 23 939 Dépréciation d’actifs financiers 593 593 9 981 Variations des provisions et avantages au personnel (2) (7 183) (7 183) (13 233) Reconnaissance des paiements fondés sur des actions 688 688 2 495 Plus et moins-values de cession (3) (1 214) (1 214) (68 806) Autres éléments non monétaires 4 592 4 592 5 809 Total des charges d’intérêt nettes (4) 154 909 137 128 137 492 Amortissement des coûts de financement 16 448 16 448 16 577 Coût de l’endettement financier net 171 357 153 576 154 069 Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 382 278 269 287 327 383 Acquisition de la flotte de véhicules inscrite au bilan (5) (331 373) (379 895) (104 020) Variations du besoin en fonds de roulement lié à la flotte de véhicules (27 953) (27 953) (51 156) Variations du besoin en fonds de roulement hors flotte de véhicules 10 137 10 137 (15 835) Trésorerie provenant des activités opérationnelles 33 089 (128 424) 156 372 Impôts recouvrés / payés (29 919) (29 919) (46 109) Intérêts nets payés (135 485) (135 485) (138 283) Flux nets de trésorerie générés par l’activité (132 315) (293 828) (29 029) Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (6) (84 454) (84 454) (73 132) Produits de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 9 030 9 030 6 529 Produit de la cession de filiales (7) 1 499 1 499 70 000 Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise et autres investissements financiers (8) (106 968) (106 968) (20 740) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (180 893) (180 893) (17 343) Augmentation de capital (net des dépenses engagées) (9) 11 827 11 827 - Distribution exceptionnelle et dividendes versés (39 479) (39 479) (24 229) Achats / ventes des actions propres (42 402) (42 402) (29 883) Instruments dérivés - - (6 083) Emission d’emprunt obligataire (10) (150 000) (150 000) 148 500 Variation des autres emprunts (11) 905 170 905 170 85 322 Variation des dettes de loyers (12) (161 511) - - Paiement de coûts de financement (13) (8 909) (8 909) (15 084) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 514 696 676 207 158 543 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 424 986 424 986 313 251 Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie après incidence des différences de conversion 201 488 201 488 113 181 Variation de périmètre - - - Incidence des différences de conversion 1 681 1 681 (1 446) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 628 155 628 155 424 986 (*) Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16 (utilisation de la méthode rétrospective simplifiée sans retraitement de l’exercice précédent). Annexe 7 (1) En 2019, 103,6 m€ liés à l’amortissement du droit d’utilisation des actifs immobiliers en application d’IFRS 16. (2) En 2019, la variation correspond principalement à la provision Assurance pour (2,4) m€, à la provision « Buy-back » de (2,6) m€ et à la provision des avantages au personnel pour (1) m€. En 2018, la variation inclut principalement les décaissements liés à des litiges en France pour 10 millions. (3) En 2018, la variation s’explique principalement par la plus-value de cession de Car2Go. (4) En 2019, 17.8 m€ liés à l’amortissement du droit d’utilisation des actifs loués en application d’IFRS 16. (5) Compte tenu de la durée de détention moyenne de la flotte, le Groupe comptabilise les véhicules comme des actifs courants au début du contrat. Leur variation d’une période à l’autre est donc assimilée à un flux opérationnel généré par l’activité. En 2019, la variation inclut l’impact des droits d’utilisation de la flotte en application d’IFRS 16 pour un montant de 48,5 m€. (6) En 2019, principalement lié aux développements informatiques pour (39) m€ et aux renouvellements d’équipements pour (28,8) m€. (7) La variation est liée à la cession des titres SnappCar en 2019 et la cession de Car2Go en 2018. (8) En 2019, la variation est principalement liée à l’acquisition par le Groupe de ses franchisés finlandais et norvégiens pour 37,8 m€ et de Fox Rent A Car pour 49 m€. (9) En 2019, la variation correspond à l’augmentation de capital réservée aux employés du Groupe dans le cadre de l’offre « We Share 2019 ». Voir note 1.2.3. (10) En 2019, la variation s’explique par l’émission d’Obligations Senior pour un montant de 450 m€ au taux de 4% et venant à échéance en 2026 et le remboursement anticipé de 600m€ au titre des Obligations Senior existantes au taux de 5,750% et venant à échéance en 2022. En 2018, la variation est principalement liée au lancement d’une émission d’Obligations Senior assorties de Sûretés au taux de 2,375% d’un montant de 150m€ venant à échéance en 2022. (11) En 2019, principalement lié à la variation de la facilité de crédit renouvelable et billets de trésorerie. Voir note 8 pour plus de détail. (12) En 2019 et en application d’IFRS 16, 49,1 m€ liés à la variation des dettes de loyer relative à la flotte et 112,5 m€ liés à la variation des dettes de loyer relative au actifs immobiliers. (13) (En 2019, la variation est liée principalement au paiement des coûts de transaction dont (4,7) m€ au titre de la nouvelle émission d’Obligations Senior de 450m€ et (2,4) m€ au titre du renouvèlement de la facilité de crédit renouvelable. En 2018, paiement des coûts de transaction dont (4,2) m€ liés aux SARF, (0,2) m€ de frais initiaux liés à la facilité de crédit renouvelable, (1,3) m€ liés au crédit-relai, (0,6) m€ lié à la nouvelle émission obligataire de 150m€ et (2,6) m€ liés aux autres prêts. Annexe 8 – Dette corporate nette Intérêt Maturité Dec. 31, 2018 Dec. 31, 2019 Obligations (a) 4,125% 2024 600 600 Obligations (a) 5,75% 2019 600 Obligations (a) 4,00% 2026 450 Facilité de crédit renouvelable (€650m) & NEU CP (€450m) 2023 230 518 Obligations FCT junior, intérêts courus non échus, coûts capitalisés des contrats de financement et autres (257) (227) Dette brute Corporate enregistrée au bilan 1 173 1 341 Trésorerie détenue par les entités opérationnelles et investissements à court terme (377) (461) Dette nette Corporate enregsistrée au bilan 795 880 Annexe 9 - Dette de la flotte Intérêt Maturité Dec. 31, 2018 Dec. 31, 2019 EC Finance Obligations 2,375% 2022 500 500 Facilité de crédit destinée au financement de la flotte (SARF €1.7md) E+130bps 2022 557 1 134 Obligations FCT Junior, coûts capitalisés des contrats de financement et autres 252 253 Financement de la flotte au Royaume-Uni, en Australie, Goldcar ABB et autres facilités de financement de la flotte 1 265 1 572 Dette brute flotte enregistrée au bilan 2 574 3 459 Trésorerie détenue par les entités détenant la flotte et investissements à court terme de la flotte (127) (235) Dette nette flotte enregistrée au bilan 2 447 3 224 Dette de loyer relatif à la flotte (*) 129 179 Dette nette flotte totale (incluant la flotte en location) 2 576 3 403 Dette nette totale 3 371 4 284 (*) Après application de la norme IFRS au 1er Janvier 2019 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200225006081/fr/

