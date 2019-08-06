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EUROPCAR MOBILITY GROUP

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Europcar Mobility Group acquiert l'américain Fox Rent A Car

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06/08/2019 | 17:47

6 août (Reuters) - Europcar Mobility Group a annoncé mardi dans un communiqué :

* AVOIR SIGNÉ UN ACCORD AVEC LES TROIS FONDATEURS DE FOX RENT A CAR, UN DES PLUS IMPORTANTS ACTEURS INDÉPENDANTS DE LOCATION DE VÉHICULES AUX ETATS-UNIS, POUR ACQUÉRIR 100% DE SON CAPITAL.

* CETTE ACQUISITION STRATÉGIQUE, QUI SERA LA DERNIÈRE DU PROGRAMME DE M&A TRANSFORMATIONNEL DU GROUPE DÉBUTÉ IL Y A TROIS ANS, MARQUE UNE ÉTAPE CLÉ DANS LA MISE EN UVRE DE SHIFT 2023, SA FEUILLE DE ROUTE VISANT À ATTEINDRE 4 MILLIARDS D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET 15 MILLIONS DE CLIENTS ACTIFS À HORIZON 2023.

* EN 2018, FOX RENT A CAR A RÉALISÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON 280 MILLIONS DE DOLLARS.

* EUROPCAR MOBILITY GROUP ANTICIPE QUE L'IMPACT DE CETTE TRANSACTION SERA NEUTRE SUR LE BÉNÉFICE PAR ACTION EN 2020 ET RELUTIF DÈS 2021.

* LE FINANCEMENT DE L'ACQUISITION SERA RÉALISÉ EN CASH AINSI QU'EN ACTIONS AUTO-DÉTENUES. SON IMPACT GLOBAL SUR LE LEVIER D'ENDETTEMENT CORPORATE DU GROUPE SERA INFÉRIEUR À 0.3X EN FIN D'ANNÉE 2019.

* LA TRANSACTION EST SOUMISE AUX CONDITIONS SUSPENSIVES USUELLES, AVEC UN CLOSING QUI DEVRAIT AVOIR LIEU COURANT Q4 2019. Le communiqué : https://reut.rs/2M3lMDp Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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EBIT 2019 311 M
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Dette 2019 848 M
Rendement 2019 4,00%
PER 2019 9,82x
PER 2020 6,38x
VE / CA2019 0,56x
VE / CA2020 0,50x
Capitalisation 835 M
Graphique EUROPCAR MOBILITY GROUP
Durée : Période :
Europcar Mobility Group : Graphique analyse technique Europcar Mobility Group | Zone bourse
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Consensus
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Dernier Cours de Cloture 5,41  €
Ecart / Objectif Haut 122%
Ecart / Objectif Moyen 83,0%
Ecart / Objectif Bas 47,9%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Caroline Parot Chief Executive Officer
Jean-Paul Bailly Chairman-Supervisory Board
Olivier Baldassari Group Chief Countries & Operations Officer
Luc Etienne Péligry Chief Financial Officer
Stéphane Deux Director-Information Technology
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
EUROPCAR MOBILITY GROUP-31.21%934
LOCALIZA RENT A CAR53.65%8 047
SIXT SE23.05%3 942
AVIS BUDGET GROUP INC.54.54%2 573
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC4.25%2 022
BARLOWORLD LIMITED0.15%1 710
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