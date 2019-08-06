Europcar Mobility Group acquiert l'américain Fox Rent A Car

6 août (Reuters) - Europcar Mobility Group a
annoncé mardi dans un communiqué :
* AVOIR SIGNÉ UN ACCORD AVEC LES TROIS FONDATEURS DE FOX
RENT A
CAR, UN DES PLUS IMPORTANTS ACTEURS INDÉPENDANTS DE LOCATION DE
VÉHICULES AUX ETATS-UNIS, POUR ACQUÉRIR 100% DE SON CAPITAL.
* CETTE ACQUISITION STRATÉGIQUE, QUI SERA LA DERNIÈRE DU
PROGRAMME
DE M&A TRANSFORMATIONNEL DU GROUPE DÉBUTÉ IL Y A TROIS ANS,
MARQUE UNE ÉTAPE CLÉ DANS LA MISE EN UVRE DE SHIFT 2023, SA
FEUILLE DE ROUTE VISANT À ATTEINDRE 4 MILLIARDS D'EUROS DE
CHIFFRE D'AFFAIRES ET 15 MILLIONS DE CLIENTS ACTIFS À HORIZON
2023.
* EN 2018, FOX RENT A CAR A RÉALISÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES
D'ENVIRON 280 MILLIONS DE DOLLARS.
* EUROPCAR MOBILITY GROUP ANTICIPE QUE L'IMPACT DE CETTE
TRANSACTION SERA NEUTRE SUR LE BÉNÉFICE PAR ACTION EN 2020 ET
RELUTIF DÈS 2021.
* LE FINANCEMENT DE L'ACQUISITION SERA RÉALISÉ EN CASH AINSI
QU'EN
ACTIONS AUTO-DÉTENUES. SON IMPACT GLOBAL SUR LE LEVIER
D'ENDETTEMENT CORPORATE DU GROUPE SERA INFÉRIEUR À 0.3X EN FIN
D'ANNÉE 2019.
* LA TRANSACTION EST SOUMISE AUX CONDITIONS SUSPENSIVES
USUELLES,
AVEC UN CLOSING QUI DEVRAIT AVOIR LIEU COURANT Q4 2019.
Le communiqué : https://reut.rs/2M3lMDp
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(Benjamin Mallet)