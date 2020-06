Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europcar Mobility Group accuse la plus forte baisse du SBF 120 ce matin, avec un repli de 9,87 % à 2,06 euros. Le spécialiste de la location de véhicules est pénalisé par une analyse défavorable de Moody’s. En effet, l’agence de notation a abaissé mercredi soir sa note CFR (Corporate family rating) de « B2 » à « Caa1 » sur le groupe. La perspective est stable. Moody’s conclut ainsi une revue qui avait été initiée en mars dernier." Cette décision reflète l'effet à long terme que l'épidémie de Coronavirus aura sur la demande de location de voitures, ce qui se traduira pour Europcar par des mesures de crédit et un cash-flow libre qui resteront faibles jusqu'en 2021 au moins ", a expliqué Eric Kang, analyste chez Moody's.Si les liquidités sont suffisantes à ce stade grâce aux prêts garantis par l'État que la société a reçu, la marge de manœuvre du groupe s'avère limitée.Même si les mesures de confinement sont peu à peu levées, Moody's s'attend à ce que la demande de location de voitures reste faible au cours des 12 à 18 prochains mois, en raison de la baisse des voyages d'affaires et du trafic de passagers aériens.Dans son scénario de base, Moody's prévoit que le chiffre d'affaires d'Europcar baissera d'environ 35 % en 2020 avant de rebondir d'environ 25 à 30 % en 2021, même si l'activité restera alors inférieure au niveau de 2019.Lors du premier trimestre 2020, Europcar avait accusé une perte nette de 105 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 557 millions d'euros. Depuis le début de l'année, le titre chute de plus de 50 %. Notons qu'il a néanmoins repris près de 30 % en un mois.