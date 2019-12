Europcar Mobility : La valeur du jour à Paris EUROPCAR se prépare au projet de désengagement d'EURAZEO

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv EURAZEO SE 0.40% 62 5.09% EUROPCAR MOBILITY GROUP 2.07% 4.234 -47.26%

Les choses avancent petit à petit sur le dossier Europcar Mobility Group. Ainsi, le spécialiste de la location de véhicules a mis en place un comité ad hoc indépendant dans le cadre de la possible sortie de son principal actionnaire, Eurazeo. Mi-novembre, ce dernier disait envisager la cession de tout ou partie de sa participation de 29,9%. En Bourse, cela se traduit par une progression de 1,35% à 4,20 euros pour Europcar." Une éventuelle opération pourrait conduire à une revalorisation du titre et permettre l'entrée d'un ou de plusieurs nouveaux investisseurs au capital du groupe, confiants, comme l'est Eurazeo, dans le potentiel d'Europcar Mobility Group ", expliquait Eurazeo à la mi-novembre.La semaine dernière, Bloomberg a rapporté que plusieurs fonds d'investissements, dont Apollo Global Management et Cerberus Capital Management, seraient intéressés par le dossier. Contacté par AOF, Europcar n'avait pas souhaité faire de commentaires.Le timing de l'opération ferait toutefois sens pour un nouvel investisseur puisque l'action d'Europcar a perdu près de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année. Le spécialiste de la location de véhicules n'affiche désormais qu'une capitalisation de 691 millions d'euros.La faute, notamment, au profit warning lancé fin octobre, qui a vu le titre Europcar plonger de 37% à la Bourse de Paris en une seule séance.Pour 2019, le groupe vise un chiffre d'affaires d'environ 2,95 milliards d'euros et un Corporate Ebitda ajusté s'inscrivant dans une fourchette de 305 à 315 millions (hors Urban Mobility).L'an dernier, Europcar avait dégagé un Corporate Ebitda (ajusté hors Mobilité) de 350 millions et un chiffre d'affaires de 2,93 milliards d'euros.