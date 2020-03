Europcar Mobility : PERTURBATIONS OU ARRET DE CERTAINES ACTIVTES D'EUROPCAR MOBILITY GROUP EN RAISON DE LA PANDEMIE DE COVID-19 ET MISE EN PLACE DE MESURES EXCEPTIONNELLES POUR FAIRE FACE A LA SITUATION

Regulatory News:

Après un bon démarrage de l’année 2020, où le chiffre d’affaires d’Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) a connu une hausse de 4% sur les deux premiers mois par rapport à l’année précédente, ses activités ont été impactées par la crise provoquée par la pandémie de COVID-19.

Dès début mars, la chute du nombre de réservations s’est accélérée, d’abord en Italie, puis dans tous les autres grands marchés du Groupe en Europe (Allemagne, France, Espagne, Royaume-Uni) in Europe, ainsi que, désormais, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

En réaction à cette situation exceptionnelle et à la perte de revenus qui en découle, le Groupe a engagé un plan extraordinaire de réduction des coûts et de préservation de ses liquidités, afin d’être en mesure de traverser au mieux les prochains mois de crise et d’être en capacité de reprendre ses activités dès que les économies locales redémarreront :

En termes opérationnels, sur l’intégralité du périmètre Groupe, dans un contexte rendant difficile la mise en œuvre de certaines mesures d’économies : 1/ Réduction du volume de la flotte et, en parallèle, achats différés jusqu’à nouvel ordre. 2/ Renégociations de contrats. 3/ Chômage partiel et rapides ajustements de personnel partout où cela est possible. 4/ Gel total du CAPEX. 5/ Arrêt de toute dépense opérationnelle considérée comme non-essentielle.

En termes de liquidités : 1/ Demandes d’accès aux aides annoncées par les Etats et l’Union Européenne, comprenant le financement de mesures sociales ainsi que des annulations ou des reports de taxes.

2/ Discussions en cours avec les bailleurs de fonds pour lever des lignes de crédits additionnelles, garanties pour certaines d’entre elles par l’Etat Français via la Banque Publique d’Investissement (“BPI”). 3/ Le Conseil de Surveillance d’Europcar Mobility Group proposera également, à l’occasion de l’Assemblée Générale des actionnaires du 28 avril prochain, l’annulation du versement du dividende au titre de l’année 2019.

Implications pour les objectifs 2020 - et au-delà

Aux vues de la situation, des décisions de fermetures et de confinement décidées par plusieurs états Européens ces 10 derniers jours et de la chute significatives de chiffres d’affaires et de Corporate EBITDA qui en découlent, le Groupe considère que ses objectifs 2020 ne sont plus d’actualité et qu’il est prématuré d’estimer les impacts de la crise actuelle sur ses ambitions à court et moyen-terme (SHIFT 2023). Ces impacts dépendront en effet de la durée de la pandémie et de la vitesse avec laquelle les économies locales redémarreront.

Nous suivons la situation en temps réel et faisons, au quotidien, tout notre possible pour nous adapter à cette crise sans précédent. Europcar Mobility Group partagera un premier bilan d’étape à l’occasion de la publication de ses résultats du 1er trimestre, le 27 avril.

Notre groupe, en tant que société de services de mobilité, a une tradition de 70 ans de service au public et aux entreprises locales comme internationales. Tout au long de cette période, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour poursuivre cette mission et contribuer à la solution qui nous permettra de sortir de cette crise sans précédent, avec la sécurité de nos salariés et de nos clients comme première priorité (see https://www.europcar.com/customer-information).

A propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris.

Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de véhicules, services chauffeur, auto-partage (car-sharing) et scooter-partage.

La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services.

Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européenne du car-sharing (BtoB, BtoC).

Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 20 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futurs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des prévisions et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et/ou des attentes concernant des résultats financiers, des évènements, des opérations et des services et le développement de produits futurs, ainsi que des déclarations concernant la performance ou des évènements. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les termes « s’attend à », « prévoit », « pense », « a l’intention de », « estime », « planifie », « projette », « peut », « pourrait », « devrait », ou ces mêmes expressions et autres similaires à la forme négative. Les déclarations prospectives ne sont pas la garantie des performances futures et sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses concernant Europcar Mobility Group, ses filiales et investissements, aux tendances de leur secteur, aux dépenses d’investissement et acquisitions futures, à l’évolution des passifs éventuels, à l’évolution de la conjoncture économique mondiale, ou à celle relative aux principaux marchés d’Europcar Mobility Group, aux conditions concurrentielles sur le marché et aux facteurs réglementaires. Ces évènements sont incertains et leur issue pourrait se révéler différente des attentes actuelles, ce qui pourrait affecter les objectifs annoncés. Les résultats réels peuvent différer significativement de ceux qui sont projetés ou sous-entendus dans les présentes déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Sous réserve de dispositions légales applicables, Europcar Mobility Group n’assume aucune obligation de réviser ni de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’évènements futurs. Les résultats et performances du Groupe peuvent également être affectés par divers risques et incertitudes, y compris de façon non exhaustive, les risques mentionnés dans la rubrique « Facteurs de risques » du document de référence annuel enregistré par l’Autorité des marchés financiers le mercredi 27 mars 2019 sous le numéro R.18-020 et également disponible sur le site Internet du Groupe : www.europcar-mobility-group.com. Le présent communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat de valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans une quelconque juridiction.

