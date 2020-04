Europcar Mobility : Point à date sur le plan de réduction des coûts et de préservation de ses liquidités annoncé par Europcar Mobility Group le 23 mars dernier

Regulatory News:

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR):

Dans le cadre du plan de réduction de ses coûts et de préservation de ses liquidités annoncé le 23 mars dernier, le Groupe annonce avoir finalisé le 13 avril 2020 ses premières lignes de financements garanties à 70% par l'Etat Espagnol pour un montant de 36m€. Ces lignes de financements, d’une maturité de 3 ans pour ses deux filiales opérationnelles en Espagne - aux enseignes Europcar et Goldcar - visent à consolider la liquidité du Groupe pour lui permettre de satisfaire ses besoins de financements de véhicules et ses besoins corporate liés aux impacts de la pandémie de COVID-19.

Le Groupe continue ses démarches, dans le cadre des processus supervisés par le Ministère de l'Economie et des Finances, auprès de certaines de ses banques prêteuses en vue de l'obtention d'un financement additionnel garanti par l'Etat Français via la BPI. Le Groupe entretient des contacts du même type par ses filiales à l'étranger dans les pays où des dispositifs similaires ont été déployés. Il sera communiqué ultérieurement sur l'issue de ces démarches.

Enfin, le Groupe continue à déployer son plan de réduction du volume et du coût de la flotte ainsi, notamment, que de renégociations de certains de ses contrats et de chômage partiel.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200414006167/fr/