Europcar Mobility : REPORT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES D'EUROPCAR MOBILITY GROUP

Dans le contexte actuel lié à la pandémie de Covid-19, le directoire en accord avec le conseil de surveillance a pris la décision de reporter à une date ultérieure l’assemblée générale annuelle des actionnaires initialement prévue le 28 avril 2020.

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) informera en temps utile ses actionnaires et le public de la date de l’assemblée générale qui devra, en tout état de cause, se tenir avant le 30 juin 2020.

A propos d'Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris.

Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures et utilitaires, services chauffeur, auto-partage (car-sharing), scooter-partage et « private hire vehicle » (PHV – location de véhicules à des chauffeurs de type « Uber »)

La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services.

Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques et cas d’usage de chaque client, que ce soirt pour une heure, une journée, une semaine ou plus longtemps ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante so.ciété de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européenne du car-sharing (BtoB, BtoC).

Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).

