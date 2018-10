Europcar Mobility : Statement on the total number of shares and voting rights as of September 30, 2018

Paris - 3 octobre 2018

Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote au 30 septembre 2018

(Article L.233-8 II du Code de commerce - Article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Date Nombre d'actions composant le capital(1) Nombre total de droits de vote Théoriques(2) Exerçables(3) 30/09/2018 161 030 883 161 193 043 157 259 043

(1)Le capital est divisé en 161 022 797 actions ordinaires, 4 045 actions de préférence de catégorie C et 4 041 actions de préférence de catégorie D. Les actions de préférence de catégories C et D n'ont pas de droit de vote attaché.

(2)Comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions auto-détenues privées de droit de vote.

(3) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote.

Les déclarations relatives aux franchissements de seuils(1) doivent être adressées à : Europcar Mobility Group, Relations Investisseurs, 13 ter boulevard Berthier, 75017 Paris

(1) Les statuts d'Europcar Mobility Group S.A. incluent une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuils complémentaire de celle relative aux seuils légaux.

Statement on the total number of shares and voting rights as of September 30, 2018

(Article L.233-8 II of the French Commercial Code - Article 223-16 of the General Regulation of the

Financial Markets Authority)

Date Total number of shares(1) Total number of voting rights Theoretical(2) Exercisable(3) 09/30/2018 161,030,883 161,193,043 157,259,043

(1)The share capital is comprised of 161,022,797 ordinary shares, 4,045 C preferential shares and 4,041 D preferential shares. C and D preferential shares have no voting right attached.

(2)Pursuant to the second paragraph of Article 223-11 of the AMF General regulations, the total number of voting rights is calculated on the basis of the total number of shares having voting rights attached, including the treasury shares which are shares deprived of voting rights.

(3) The total number of exercisable voting rights is calculated excluding the shares deprived of voting rights.

The declarations concerning the crossing of thresholds(1) must be addressed to: Europcar Mobility Group, Relations Investisseurs, 13 ter boulevard Berthier, 75017 Paris

(1) Europcar Mobility Group S.A. bylaws include a clause imposing an obligation of declaration of crossing of threshold additional to the one related to legal thresholds.

