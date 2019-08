Europcar Mobility : acquisition de l'américain Fox Rent A Car

06/08/2019 | 18:13

Europcar Mobility Group a annoncé mardi avoir signé un accord en vue de l'acquisition du loueur de voitures américain Fox Rent A Car.



Europcar dit vouloir faire de Fox Rent A Car la plateforme de ses futurs développements aux Etats-Unis, premier marché mondial de la location de véhicules.



Fox Rent A Car opère un réseau de 21 stations dédiées aux entreprises et d'une centaine d'agences gérées en franchise. L'entreprise est notamment présente dans 15 des 25 plus grands aéroports américains.



Dans son communiqué, Europcar précise que cette acquisition 'stratégique' sera la dernière de son programme d'acquisitions (M&A) engagé il y a trois ans.



Le groupe prévoit de financier l'opération en cash ainsi qu'en actions. Son montant n'a pas été divulgué.



