Europcar Mobility : applique une Contribution Environnementale à partir du 1er janvier 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 14 décembre 2018

Europcar Mobility Group applique une Contribution Environnementale

à partir du 1er janvier 2019

Le 1er septembre 2018, le « Worldwide Harmonized Light Vehicle Test » (WLTP), nouvelle procédure destinée à mesurer les émissions de CO2 des véhicules, a remplacé l'ancien norme NEDC, utilisée depuis les années 90.

Cette nouvelle procédure a été créée suite au « Dieselgate », afin d'estimer au mieux, dans un contexte réaliste d'usage, les émissions de CO2 d'un véhicule, alors que la prise de conscience de leur impact négatif sur notre planète est de plus en plus forte.

En tant que leader de la location de véhicules en Europe, avec une flotte de plus de 350.000 véhicules à l'échelle du Groupe, nous sommes persuadés que l'optimisation de notre impact environnemental est une responsabilité collective : notre responsabilité bien entendu, mais également la responsabilité de tous les conducteurs que nous servons chaque jour.

C'est la raison pour laquelle, à partir du 1er janvier 2019, une contribution environnementale sera appliquée à l'ensemble de nos tarifs, pour tous les conducteurs.

Celle-ci sera fixée selon le niveau de taxation des émissions de CO2 et dépendra, de fait, de la catégorie de véhicule ainsi que de la législation en vigueur dans chaque pays.

Cette contribution environnementale nous permettra de soutenir notre programme d'optimisation de notre flotte, incluant l'ensemble de nos marques (avec une mise en œuvre progressive, commençant avec Europcar et Buchbinder ; en France et en Allemagne dès janvier, puis en Angleterre à partir du 1er avril). Notre objectif : constamment maintenir au plus bas niveau possible les émissions de CO2 et de particules de notre flotte, en architecturant celle-ci autour des motorisations les plus récentes et les plus « propres » proposées par les constructeurs.

La flotte de notre Groupe est déjà inscrite dans une dynamique « faibles émissions » (cycle moyen de renouvellement d'un véhicule : 9,2 mois, niveau moyen d'émission de CO2 : 115,9 g/km). Nous sommes convaincus que nous parviendrons, avec le soutien de nos clients, à réduire cet impact environnemental de façon encore plus significative.

