Europcar Mobility : assemblée générale reportée

02/04/2020 | 09:28

Dans le contexte actuel lié à la pandémie de Covid-19, Europcar Mobility Group indique que son directoire en accord avec le conseil de surveillance a décidé de reporter à une date ultérieure l'assemblée générale des actionnaires initialement prévue le 28 avril.



Le fournisseur de services de mobilité ajoute qu'il 'informera en temps utile ses actionnaires et le public de la date de l'assemblée générale qui devra, en tout état de cause, se tenir avant le 30 juin 2020'.



