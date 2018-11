Europcar Mobility : carbure en Bourse après une hausse de ses résultats au T3

(Actualisation: réaction de marché, commentaires d'analystes, précision sur la croissance sur neuf mois, déclaration de la président de la directoire sur les synergies et les objectifs)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de location de voitures Europcar Mobility Group grimpe en Bourse après avoir enregistré des résultats en hausse au troisième trimestre et être parvenu à une rentabilité record sur neuf mois.

Vers 11h07, Europcar gagnait 5,8% à 8,54 euros à Paris, soit la deuxième plus forte hausse du SBF 120. "Vu ce que le marché attendait, Europcar devait simplement ne pas décevoir pour permettre à la valeur de se réapprécier ", souligne un analyste. Oddo BHF qualifie pour sa part ces résultats de "bons" et juge que cette publication témoigne "d'une bonne intégration des dernières acquisitions".

Le bénéfice net d'Europcar s'est élevé au troisième trimestre à 148 millions d'euros, contre 105 millions d'euros un an auparavant, a indiqué la société dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a atteint 989 millions d'euros, soit une hausse de 24,9% à taux de change constants. Hors taux de change et en intégrant les acquisitions réalisées l'an dernier dans les résultats de 2017, sur une base pro forma, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 2,6%. Sur cette base, l'ensemble des divisions ont participé à cette croissance: l'activité Cars a vu son chiffre d'affaires progresser de 2,1%, la division Van & Trucks de 4,5% et l'activité Low Cost de 0,1%.

Le nombre de jours de location a atteint un nouveau record de 28,2 millions au troisième trimestre 2018, en hausse de 28% par rapport au troisième trimestre 2017.

Nette hausse du taux de marge de corporate Ebitda ajusté

Le "corporate Ebitda ajusté", qui correspond au résultat opérationnel courant ajusté des intérêts, amortissements et dépréciations non liées à la flotte, a progressé de 50% à 241 millions d'euros, matérialisant un taux de marge de 24,4% contre 20,3% au cours des neuf premiers mois de 2017. Hors impact de la division "Nouvelles mobilités" (VTC, autopartage, services de chauffeur privé) le corporate Ebitda ajusté s'est inscrit à 246 millions d'euros pour une marge correspondante de 25,1%. Le loueur explique l'amélioration de ses marges par les impacts positifs de ses récentes acquisitions, à savoir le loueur de camions et de vans allemand Buchbinder, l'espagnol spécialisé dans le low cost Goldcar et Europcar Denmark.

Selon le consensus FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 967 millions d'euros.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois, le corporate Ebitda ajusté hors Nouvelles Mobilités s'établit à 300 millions d'euros, un niveau record pour Europcar Mobility Group. Le taux de marge de corporate Ebitda ajusté s'établit à 12,6% contre 11,9% sur les neufs premiers mois de 2017. La croissance du chiffre d'affaires pro forma atteint pour sa part 4%.

"La croissance du groupe a été robuste au troisième trimestre, démontrant une forte capacité à gérer efficacement les prix ainsi que les coûts de notre flotte - dans un environnement de marché compétitif - et nous avons réalisé un niveau record de corporate EBITDA ajusté, à la fois au premier trimestre et sur les neuf premiers mois de l'année", a commenté la présidente du directoire d'Europcar Mobility Group, Caroline Parot, citée dans un communiqué. "Nous récoltons les fruits de notre transformation", a-t-elle par ailleurs affirmé lors d'une téléconférence.

La majeure partie des synergies en 2019

Europcar a maintenu ses objectifs pour l'année en cours, à savoir une croissance proforma de son chiffre d'affaires supérieure à 3% et un corporate Ebitda hors Nouvelles mobilités de plus de 350 millions d'euros.

Au sujet des synergies tirées des acquisitions de Buchbinder et Goldcar, qu'Europcar attend à 40 millions d'euros d'ici à la fin de 2020, Caroline Parot a indiqué lors d'une conférence téléphonique qu'environ une dizaine de millions d'euros serait dégagées cette année. "Le gros des synergies devrait venir l'an prochain", a-t-elle ajouté.

La président du directoire d'Europcar a par ailleurs exclu pour le moment de réviser à la hausse les perspectives du groupe, préférant éviter de se prononcer avant la deuxième quinzaine de décembre, dernière période d'activité forte pour Europcar Mobility Group sur l'année.

