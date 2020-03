Europcar Mobility : chute après la remise en cause de ses objectifs 2020 et de son dividende 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action du spécialiste de la location de voitures Europcar Mobility Group perd 5,2% lundi en début de séance, après que le groupe a annoncé renoncer à ses objectifs financiers pour 2020 en raison de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus.

L'entreprise prévoyait auparavant pour cette année une croissance organique "limitée" et un "corporate Ebitda ajusté", qui correspond au résultat opérationnel courant ajusté des intérêts, amortissements et dépréciations non liées à la flotte, compris entre 300 millions et 310 millions d'euros, après 278 millions d'euros en 2019. Europcar anticipait par ailleurs "une forte progression" du résultat net et une génération de flux de trésorerie devant permettre d'abaisser le levier d'endettement de 3,2 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) à fin 2019, à 2,8 fois.

Face à la pandémie de Covid-19, la société a jugé que ces prévisions n'étaient "plus d'actualité".

"Après un bon démarrage de l'année 2020", où le chiffre d'affaires a progressé de 4% sur les deux premiers mois par rapport à l'année précédente, les activités ont été "impactées par la crise provoquée par la pandémie de Covid-19", a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Dès début mars, la chute du nombre de réservations s'est accélérée, d'abord en Italie, puis dans tous les autres grands marchés du groupe", a précisé Europcar, citant l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, ainsi que, désormais, les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Afin de faire face à "cette situation exceptionnelle et à la perte de revenus qui en découle", Europcar a mis en place un plan extraordinaire de réduction des coûts et de préservation des liquidités.

Ce plan comprend d'une part une réduction du volume de la flotte, la renégociation de contrats, des mesures de chômage partiel, le gel total des dépenses d'investissements et "l'arrêt de toute dépense opérationelle considérée comme non essentielle", a indiqué le groupe.

Europcar compte aussi demander l'accès aux aides annoncées par l'Etat et l'Union européenne, et discute avec des bailleurs de fonds pour lever des lignes de crédit additionnelles.

Par ailleurs, le conseil de surveillance de la société proposera également, à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires du 28 avril prochain, l'annulation du versement du dividende au titre de l'année 2019. Le groupe comptait précédemment verser un dividende de 0,08 euro par action au titre de 2019, contre 0,16 euro au titre de 2018, soit un taux de distribution de 34%.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones;

