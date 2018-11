Europcar Mobility : élargit son directoire à quatre membres

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le loueur automobile Europcar Mobility Group a annoncé jeudi une nouvelle composition de son équipe de direction, censée mieux réfléter sa transformation et l'accent mis sur le numérique et les nouvelles mobilités.

"En moins de deux ans, nous sommes passés d'un groupe mono-marque à un groupe multi-marques avec différentes affinités", a rappelé la présidente du directoire, Caroline Parot, lors d'une conférence avec des journalistes.

Caroline Parot conserve ses fonctions de présidente du directoire d'Europcar Mobility Group. Elle ne sera plus épaulée que par un seul directeur général adjoint au sein du directoire, Fabrizio Ruggiero, actuellement en charge des ventes, du marketing, des clients et de la business unit Low Cost.

L'autre directeur général adjoint, Ken Mc Call a décidé de quitter ses fonctions au sein du directoire après huit années passées dans le groupe. Ken McCall restera toutefois en charge des Pays et des Opérations jusqu'à la fin de l'année. Olivier Baldassari, actuellement vice-président opérations et logisitique Etats-Unis chez Rexel, rejoindra Europcar Mobility Group le 1er janvier prochain en tant que directeur des pays et des opérations. Il fera alors son entrée au directoire.

Europcar Mobility Group indique également vouloir recruter en 2019 un directeur commercial et expérience client qui sera intégré au directoire.

Le loueur annonce aussi qu'Alexandre Crosby, fondateur de Ubeeqo, est nommé directeur du développement produit et rejoindra le comité exécutif à compter du 1er décembre prochain. Il reportera directement à Caroline Parot.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire