Europcar Mobility : émission d'actions nouvelles

31/07/2019 | 09:13

Europcar Mobility Group fait part d'une augmentation de capital réservée aux salariés réalisée le 30 juillet, qui a conduit à l'émission de 2.853.395 actions nouvelles, soit environ 1,8% de son capital social.



Cette émission d'actions nouvelles intervient dans le cadre de 'WeShare 2019', deuxième plan d'actionnariat salarié du groupe. Au 30 juillet, les salariés détiennent plus de 3% du capital de la société et renforcent leur position parmi ses 10 premiers actionnaires.



