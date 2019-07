Europcar Mobility : franchises ouvertes dans 10 pays

19/07/2019 | 08:13

Europcar Mobility Group annonce l'ouverture de nouvelles franchises dans 10 pays et territoires entre janvier et juillet : six franchises sous la marque Europcar, une sous la marque InterRent et trois sous la marque Global.



Ces nouvelles franchises (Panama, Saint-Martin, Gabon, Arabie Saoudite, Equateur, Qatar, Liban, Roumanie, Tchéquie, Moldavie) représentent un total de 115 stations et une flotte moyenne de 17.500 véhicules détenus par les franchisés.



Europcar Mobility Group est maintenant présent dans plus de 140 pays - avec ses filiales en propre et son réseau de franchisés et de partenaires -, ce qui lui permet de 'bénéficier de flux importants de voyageurs affaires et loisirs'.



