Europcar Mobility : intègre Goldcar et nomme José Blanco directeur général du Low cost

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le loueur de véhicules Europcar Mobility Group a annoncé jeudi la nomination de José Blanco au poste de directeur général de sa division Low cost, ainsi que son entrée au comité exécutif.

Cette nomination intervient après que le groupe piloté par Caroline Parot a finalisé l'intégration de la société espagnole spécialiste de la location de véhicules à bas coûts Goldcar, dont l'acquisition avait été annoncée à la fin de 2017.

José Blanco remplace Juan Carlos Azcona, précédemment directeur général de Goldcar et de la division Low cost d'Europcar.

Le marché mondial de la location de véhicules à bas coûts représente un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros et figure à ce titre parmi les segments plus dynamiques en Europe. Il connaît un taux de croissance annuel supérieur à 10% et "devrait continuer de croître à un rythme comparable", selon un communiqué envoyé par Europcar.

Avec ses marques Goldcar et InterRent, Europcar est présent sur le marché de la location à bas coûts dans 17 pays.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

